JEDAN OD NAJGORIH HOLIVUDSKIH RASKIDA IKAD: Met Dejmona svi znaju kao DOBRICU, ali je ovako JAVNO OSTAVIO Mini Drajver!

Met Dejmon i njegova koleginica Mini Drajver raskinuli su na najgori mogući način, a poznati glumac za sve je kriv.

Naime, njih dvoje su snimili poznati filim "Dobri Vil Hanting", a 1998. godine bili su u ljubavnoj romansi. Ipak, Met je gostujući kod Opre Vinfri iznenadio i šokirao sve, pa čak i tadašnju devojku Mini kada je rekao da je slobodan muškarac.

foto: Profimedia

"Šteta što je Met sve to rekao dok je gostovao kod Opre. Očito mu se činilo prigodnom situacijom da celom svetu objavi da smo raskinuli, a i dalje mislim da je to bilo nepristojno. Naravno, mesec dana ranije u drugom šouu pričao je koliko me voli i kako nam je super zajedno", rekla je razočarana glumica nakon njegovog gostovanja.

Mini je 14 godina kasnije izjavila da je u to vreme bila luda za Metom, kao i da joj je slomio srce. Sadašnju suprugu Lucijanu Baroso Met je upoznao 2003. godine, a venčali su se dve godine kasnije i u braku su sve do danas.

foto: Profimedia

