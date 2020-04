DŽESI JU JE PREVARIO SA VIŠE OD 20 ŽENA! Ljubavnice je molio za pažnju preko društvenih mreža, a onda ih dovodio KUĆI!?

Mnogi su mislili da Aleksis De Džori i Džesi Džejms imaju savršen brak, sve dok par nije rešio da se razvede posle sedam godina. Tada, u javnost su isplivale brojne prvljave tajne, zbog kojih kako strani mediji prenose - nema ko nije ostao u šoku.

Naime, Džesi je Aleksis prevario sa više od 20 žena tokom braka. Neveran joj je od trenutka kada su se upoznali, i takav je i ostao do samog kraja. On bi se nalazio sa svojim ljubavnicama po hotelima ukoliko bi Aleksis bila kod kuće, a ako je odsutna - dovodio bi ih u njihov bračni dom. Preko društvenih mreža prvo bi ih pojedinoačno sve molio da spavaju sa njim, a one bi pristajale.

"Aleksis se osećala poniženo. On ju je varao od dana kada su se upoznali i to nikada nije prestao. Tek je kasnije shvatila šta se sve događalo, a bila je pokušavala da spase brak. Njemu to nije bilo važno", rekli su za tamošnje medije njeni prijatelji.

Navodno, Džesi je suprugu prevario i veče pre nego što ju je zaprosio, a s nekima od svojih ljubavnica se viđao još u početku njihove veze.

Inače, Džesi je javnosti poznat i kao bivši suprug glumice Sandre Bulok.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir