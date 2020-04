VAHIDIN PRELIĆ, POLICAJAC IZ SERIJE JUŽNI VETAR: Ljudima smeta što je Stupar gej, a ne to što je korumpiran

Do kraja hit serije „Južni vetar“ ostalo su još samo tri epizode, a publiku je svojom ulogom dobrog policajca osvojio Vahidin Prelić. Glumca i zvezda Narodnog pozorišta iz Užica otkriva za Kurir kako se spremao za snimanje i staje u odbranu svog suparnika na projektu, kolege Miloša Timotijevića, koga napadaju što je pristao da igra homoseksualca.

U seriji „Južni vetar“ igrate ulogu poštenog policajca. Da li je ovo danas vreme poštenih ljudi? Rekli bismo da oni drugi mnogo bolje prolaze. - Nažalost, nije. Ali ne smemo gledati na kratke staze. Bar ja tako ne radim. Mislim da će se dobrota isplatiti. Ako ne meni, onda generacijama posle mene.

Kako je došlo do vaše saradnje s Milošem Avramovićem u seriji „Južni vetar“? Kako ste se uklopili u ekipu? - Nenad Pavlović, čovek koji je radio kasting za seriju, poslao mi je delove scenarija da snimim za kasting i pošaljem reditelju Milošu Avramoviću. Nisam video u poslednjih 10 godina bolje napisane dijaloge i ulogu i rekao sam sebi: „Ja ovo moram da igram.“ Ne zato što će to biti hit serija posle sjajnog filma, već zato što je tako jasno i tako dobro. Pritom, moram da dodam da je Miloš Avramović sjajan reditelj. Reditelj koji drži sve pod kontrolom, ali te pusti da se razmaštaš i zna da te ohrabri i vodi kroz ulogu.

Miloš Timotijević u seriji igra ulogu lošeg, gej policajca. Ovih dana pojavila se informacija da Miloš posle te uloge dobija pretnje, a to je samo jedna glumačka uloga! Kako vi reagujete na to? - Mislim da je besmisleno okarakterisati čoveka na osnovu jedne uloge. Miloš je veoma dobar čovek, divan kolega i sjajan glumac. Posle svih optužbi, najžalosnije je to što ljudima smeta što je Stupar gej, a ne to što je korumpiran.

Kako Vahidin Prelić i njegova porodica provode dane u vreme koronavirusa? Da li poštujete preporuke nadležnih da se bez preke potrebe ne izlazi iz stana? - Pa kao i svi, bar tako mislim. Kod kuće. Vrlo sam ozbiljno shvatio situaciju i ne treba se igrati svojim životom i životima drugih. Moja preporuka je svima da ostanu pribrani i kod kuće. Ne želim nikome scenario iz Španije ili Italije. A to sve zavisi od naše ozbiljnosti.

Kako preživeti vreme kad ne možete nikoga da zagrlite, poljubite, kad s prijateljima ne možete da se rukujete, zagrlite, kad se na ulici bojimo jedni drugih? - Ne treba izgubiti kontakt s prijateljima, voljenima. Današnja tehnologija nam to omogućuje. Sve je ovo trenutno na stend-baju i ništa neće trajati večno. Dosta toga će se promeniti, to je sigurno. Međutim, ne smemo gubiti nadu. I ovo će proći.

Kako vidite svet posle korone, hoće li išta ostati isto? - Iskreno se nadam da će se promeniti nabolje. Sumnjam, ali se nadam. Nadam se da ćemo makar moći da cenimo više život i sve oko sebe.

Skroman Fale mi putovanja i šetnje s prijateljima Šta vam u ovom vremenu najviše nedostaje? - Najviše mi nedostaju jednostavne stvari, kao što su putovanja. Ne neka velika, mogu biti i lokalna. Šetnje s prijateljima, kafa na trgu. foto: Aleksandar Letić

Kurir / ZORAN ŠAPONJIĆ

Foto: Aleksandar Letić

Kurir