GEJ SKANDAL SRPSKOM GLUMCU PROMENIO ŽIVOT! Vladimiru provalili u stan, a zbog jedne fotke pobegao iz Srbije u Hrvatsku

Glumca iz Novog Sada zavoleli smo kao voditelja u dečijoj seriji “Fazoni i Fore”, a onda mu je jedan skandal umalo uništio život. Ipak, danas ga gledamo na malim ekranima - u Hrvatskoj, i to u jednoj od serija koja je veoma popularna u Srbiji.

Naime, Vladimir Tintor imao je zavidnu karijeru, a osim voditeljstva, glumio je i Franja u seriji “Zabranjena ljubav” koja je i te kako bila popularna kod nas.

Njegova zvezda sijala je sve jače i jače, ali - nastao je “gej skandal” koji mu je priređen 2008. godine, kad su Internet preplavile fotografije na kojima se ljubi s muškarcem.

- Neću više moći da izađem na ulicu. Ovo je užas. Osobe koje su mi to napravile računale su na objavljivanje fotografija. Cilj im je da me unište. Nikad nikoga u životu nisam povredio da mi ovo radi. To su bolesni ljudi čiji sam ja obični projekat - rekao je Tintor tad za hrvatske medije, objasnivši da mu je neko provalio u stan i s kompjutera ukrao slike.

Tad je očekivao da će dobiti otkaz i brinuo za zdravlje svojih roditelja ako bi videli fotografije.

Nekoliko godina kasnije ispričao je sve "hladne glave".

- Drugi su me deklarisali kao gej, nakon fotografija koje su procurele. To je jako bezobrazno jer zadire u tuđu privatnost, a u početku mi je sve to bilo šok, a kasnije me je zabavljalo. Nisam pao u depresiju kada se sve to otkrilo - rekao je Vladimir u intervjuu za “Red carpet”.

Danas živi u Hrvatskoj i radi ono što voli - igra uglavnom u pozorištima, a ne propušta da napomene da je upravo zbog pozorišta i izabrao glumu kao svoj životni poziv.

