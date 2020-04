MILOŠ BIKOVIĆ SE SA 16 GODINA PRVI PUT POJAVIO U OVOJ SERIJI: Imao je šik frizuru! A evo kako je IZGLEDAO (FOTO)

Glumac Miloš Biković, koji važi za jednog od najuspešnijih domaćih glumaca kako na našim prostorima, tako i širom granica Balkana, karijeru je započeo 2004. godine i prvu zapaženu ulogu ostvario je u seriji "Stižu dolari" kada je imao svega 16 godina.

foto: Printscreen/Instagram

Biković je tumačio sina Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, i u seriji je kao tinejdžer Nebojša pravio nestašluke koji su karakteristični za te godine.

foto: Printscreen/Youtube

Pored toga, Nebojša je imao karakterističnu frizuru za to vreme, a nekoliko puta tokom snimanja serije kosa mu je bila farbana, te je tako u nekim kadrovima imao crvene, a u drugim ljubičaste pramenove.

foto: Printscreen/Youtube

"Mislim da me, da sam znao da stvari funkcionišu tako kako funkcionišu, nikada ne bi naterali da nosim onu frizuru. Nikada! Kada sebe gledam na TV-u, tom klincu bih odvalio šamarčinu. Toliko iritantno dete. Ali to je bila poenta. Čudno je kada vidiš, šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru?", prokomentarisao je pre nekoliko godina Biković svoj glumački angažman u ovoj seriji.

