FILIPOVIĆ: Reklamiraš škaljarce i homofobiju! BIKOVIĆ: Površan si i ljubomoran

Nedelju dana nakon emitovanja gej scene u hit seriji „Južni vetar“ strasti se i dalje ne smiruju, a autore i glavnog glumca Miloša Bikovića napao je reditelj Stevan Filipović.

On smatra da ceo projekat promoviše kriminal, a Bikovića, kao producenta ovog ostvarenja, naziva homofobom i nacionalistom.

foto: Printscreen

- Čekaj, praviš „Južni vetar“, reklamu za škaljarski klan za IDJ klince, gde je glavni glumac homofob, nacionalista i Vučićeva/Putinova pudla, a onda se čudiš što ti isti klinci hejtuju gejeve i što ne mogu da razlikuju dramsku seriju od rijalitija, pa nemojmo se zaje*avati, kolege - napisao je na Tviteru Filipović, autor filmova „Pored mene“ i „Šišanje“.

U odbranu „Južnog vetra“ stao je odmah reditelj Srđan Dragojević.

- Nema pedagošku ulogu, svakako, ali pretera ga. To je veoma dobro urađen žanr film i verodostojan je. Ogledalo vremena - poručuje Dragojević, koji je ranije već kritikovao seriju i njenog reditelja i scenaristu Miloša Avramovića.

foto: Printscreen

Filipović je nakon ovoga pojasnio zašto napada Miloša Bikovića.

- Homofobija je u izjavama glavnog glumca da nikada ne bi igrao geja i politikama koje promoviše. Sam film je kao da si uzeo „Rane“ i dao im hepiend. Može, al‘ onda znaš ko će da se loži na to - konstatuje reditelj.

Miloš Biković smatra da iza ovih napada stoje lični razlozi.

foto: Printscreen

- Ti nisi ni pročitao taj članak (od četiri rečenice) koji ovde navodiš kao dokaz za homofobiju, ali si pohitao da me pljuneš. Da jesi, ne bi ga navodio. Seriju nisi gledao, kako sam priznaješ... Face with tears of joy? Bolje da ne ulazimo u raspravu, jer izgleda da je nešto lično u pitanju - smatra Biković, dok Filipović to negira:

- Lično, „sigurno“? Iako se ne poznajemo? Rekao bih da su političke razlike u pitanju, zbog kojih, između ostalog, nismo na „ti“ na Tviteru.

Biković je, na kraju, još jednom pozvao Filipovića da pročita tekst koji je citirao.

- Nisam očekivao takvu površnost od nekoga ko predaje na fakultetu. Prosto je smešno. A i članci koje navodiš te demantuju. To znači da je motivacija lično nezadovoljstvo ili ljubomora. Nego... jesi li pročitao to što si naveo? Ne moraš da odgovaraš. Rasprava je besmislena - zaključio je glumac i producent ove serije i filma.

Avramović STEVO, TI SI DILETANT Na napade Stevana Filipovića na Fejsbuku je reagovao Miloš Avramović. foto: Damir Dervišagić - Stevo, mi nismo kolege, ti si diletant. Pačji prdež ima veću težinu od tvojih izopačenih komentara. Totalno si nebitan lik, pa iskreno ne bih dalje - poručuje reditelj.

Kurir.rs/Ljubomir Radanov/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Twitter

Kurir