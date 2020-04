OSEĆALA SAM SE LOŠE JER SAM NESHVAĆENA: Dragana Mićalović konačno progovorila o DEČKU! Ovo je u životu TRAŽILA I DOBILA

Dragana Mićalović retko govori o svom ljubavnom životu, a ovaj put je otvorila dušu.

Glumica i sestra Slobode Mićalović objasnila je i zbog čega je bila neshvaćena.

"Smatram da imam ispred sebe i u svom domu najbolji primer ophođenja prema ovoj profesiji. Ljudi me prepoznaju kao glumicu iz neke serije i želim da tako ostane, a da moj život koji je sasvim normalan sa usponima i padovima, ostane za moja četiri zida. Ljubav je moj najveći pokretač u svemu. Ubeđena sam da je smisao mog života ljubav. Ljubav prema životu, vazduhu, prirodi, porodici", rekla je ona.

Na pitanje da li njen dečko razume njene ljubavne scene sa Lukom, diplomatski odgovara:

"Poverenje i poštovanje su temelji na kojima je moja porodica gradila dom. Isto to sam i tražila u životu, i dobila. Borila sam se do skoro sa tom činjenicom jer sam bila neshvaćena i zbog toga sam se osećala loše. Kada sam shvatila da je u tome sakrivena moja kreativnost, mašta, svet u kojem je onako kako bih ja volela i, na kraju svega, da sam to ja, taj romantik, mnogo srećnije živi."

Dragana ima dve sestre, glumicu Slobodu Mićalović i Miru, za koju javnost manje zna. Ona otkriva da su joj one najveći oslonac.

"Vezana sam i za Miru i za Bobu, samo na drugačije načine. Boba i ja smo u većini stvari dosta slične, bavimo se istom profesijom, pa vam zato tako deluje. Mira je moja druga majka i neko čije mišljenje je vrlo važno za moje odluke. Majka, Mira i Boba su moj mir, moja istina i moj smisao. Boba nije samo kritičar već najbolji savetnik", rekla je Dragana.

