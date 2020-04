Mia Kalifa podelila je sa pratiocima objavu koja ih je šokirala, a sve zbog poruke ispod.

Naime, glumica u filmovima za odrasle obukla je venčanicu i istakla da u njoj želi da bude sahranjena, u slučaju smaka sveta.

"Ako dođe do smaka sveta pre nego što prošetam do oltara, molim vas sahranite me u jednoj od ovih 12 halijna koje vise u ormaru za naše venčanje koje je trebalo da bude u junu", napisala je Mia na Instagramu.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

