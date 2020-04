NAPUSTILA KRALJEVSKE DUŽNOSTI, A KAKO ZARAĐUJE?! Megan Markl troši MILONE na odeću i putovanja, a ovako joj USPEVA!

Megan Markl i princ Hari započeli su potpuno drugačiji život kada su se odrekli kraljevskih dužnosti, a sve je zanimalo kako ustvari nekadašnja glumica zarađuje sada.

Megan se pre udaje za Harija bavila glumom, a prema pisanjima stranih medija tada je zarađivala oko 500.000 dolara godišnje. Uz to, dobijala je milionske iznose zahvaljujući reklamiranju raznih brendova.

Kako se navodi, procenjuje se da je Megan ukupno "teška" oko 5.000.000 dolara, dok princ Hari vredi tačno pet puta više, te par ukupno ima oko 30.000.000. Harijev novac dolazi iz različitih izvora i on će i dalje određenu sumu dobijati od kraljevske porodice, bez obzira na to što su on i Megan napustili dužnosti.

Ono bez čega će ostati je nekoliko miliona dolara godišnje za putovanja i odeću, što je dobijao od princa Čarlsa svake godine.

Kako se navodi, Megan i Hari su već potrošili deo svog bogatstva budući da su za kuću u Malibuu iskeširali oko 11.000.000 dolara.

