NEKAD SU ME KUPALI I ČUVALI ME DA NE UDARIM GLAVOM O STO! Oglasio se Slaven Došlo iz karantina: Njima duguje SVE! (FOTO)

Slaven Došlo usred vanrednog stanja proslavio je 29. rođendan. Tim povodom, glumac se oglasio iz karantina u kom provodi vreme sa porodicom, te istakao da se uprkos teškoj situaciji i te kako raduje svemu onome što dolazi, jer je okružen ljudima koje najviše voli na svetu, što mu po svemu sudeći uliva određenu dozu mira i stabilnosti.

"Trenutno se osećam istovremeno kao da imam 12 godina i kao da sam već proživeo 10 života. Radujem se svemu što dolazi, ali u isto vreme znam da nije sve uvek lako i zabavno i nasmejano. Takođe znam i da kada se teškoća prepozna situacija vrlo brzo može da se preokrene. Takav je i ovaj trenutak. Zaključani smo u kućama, dešavaju se teške stvari ali smo istovremeno upućeni jedni na druge i suočeni sa tim ko smo to kada nam nisu dostupne razne vrste izbegavanja. Kakvi smo prema najbližima? Koliko se podrazumevamo? Primećujemo li njihov trud ili samo osuđujemo njihove maske? Koliko često smo zahvalni na onome što imamo ili smo upućeni samo na ono što nemamo ili što bi moglo biti? Da li smo spremni da se menjamo ili samo sposobni da pridikujemo i prikazujemo? Šta ćemo naučiti iz svega ovoga?" postavljao je pitanja glumac, a onda i dodao da je posebno srećan što je rođendan proslavio u krugu najmilijih.

"Ljudi su neverovatni, a to najbolje svako može da vidi u svojoj porodici. Tom suludom susretu ljubavi i straha, odgovornosti i slobode, ličnog i zajedničkog. Neverovatan je put koji su prešli roditelji od rođenja do sad. I evo ih stoje i nadaju se i nisu ništa manje živi i ništa manje u potrazi za ljubavi i smislom. Taj mir koji se čini neverovatan posle svega što je bilo. Probudio sam se u svojoj rodnoj kući okružen ljudima koji su mi nekada brisali zadnjicu i čuvali me da ne udarim glavu o trepezarijski sto. To je više nego dovoljno. Život je učitelj, ovo je škola, pitanje je samo koliko si tvrdoglav. Odgovori su tu od početka. Radost je izbor", zaključio je on.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Jutarnji program

Kurir