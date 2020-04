IVANA ŽIGON SA 38 ZATRUDNELA POSLE BORBE SA TEŠKOM BOLEŠĆU: Glumica iznela privatnost, a ovo joj je NAJBOLNIJI TRENUTAK

Ivana Žigon progovorila je o privatnom životu i bolesti koju je pobedila. Glumici je pre 23 godine dijagnostifikovan rak dojke, kada joj je ista odstranjena.

Ona je otkrila da je nakon lečenja postala druga osoba, kao da je taj put za nju imao trajne vrednosti. Ivana je posle borbe sa bolešću odlučila da zatrudni u 38. godini.

"Tada sam imala 38 godina i prošao je dug period od terapije, a lekari nisu mislili da je to moguće posle tolikih terapija. Bio je veliki rizik i to se dogodilo pre 14 godina, nisam tada imala nikakvu dilemu. Sada imam i četiri unuke. Mi smo porodica. Nisu mene roditelji stigli da maze, jedna škola, muzička škola, druga škola. Nisu me roditelji previše mazili, jer sam od malena imala previše obaveza", rekla je Ivana u "Balkanskom ulicom."

Najbolniji momenat za Ivanu je bio odlazak majke Jelene Žigon.

"Najbolnije trenutak je kada je moja mama otišla, jer sam ostala veliki dužnik njoj u svakom smislu. U tati sam punoj meri bila veliki saborac, jer mu je zdravlje bilo narušeno. A mama je nekako brinula o svima nama", kazala je ona.

