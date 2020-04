ŽIVOT NA SELU JE VRHUNAC ARISTOKRATSKOG ŽIVOTA: Naš glumac u Beograd ide samo zbog posla! Branku je jedino OVO PROBLEM

Branko Janković privukao je pažnju gledalaca u poznatim serijama, a sada je otkrio detalje svog privatnog života.

Branko ima dvoje dece, ćerku Koviljku i sina Vukadina, koji su centar njegovog sveta.

"To je najznačajnija stvar koju imam u životu. Oženjen sam divnom suprugom i za sad imam dvoje dece. Trudim se da sa mnom uživaju i upoznaju potpuni raspon socijalnih i društvenih staleža i da imaju što više doživljaja. Iz ovog sad ugla i u nekom razmišljanju najviše me plaši to pravljenje lažne i virtuelne slike sopstvene ličnost koja se radi putem ličnih profila na društvenim mrežama. Kreiranje lažne slike o tome kakvi sami želimo sebe da vidimo. To je takva zabluda. To je takva obmana ne ljudi koji to gledaju i lajkuju već prevara sebe i sopstvenog bića. Na toj i takvoj platformi nikad i ništa značajno se ne može uraditi. A kako onda da budemo roditelji? Stabilne ličnosti? Nikako i nikad! Zato se ljudi u večini slučajeva i ne usuđuju da uđu i bračni odnos, da budu roditelji ili čak i pokušaju i onda kad vide da je ta osoba ili bračni partner lažan i da je to obična kula od karata dolazi do razočaranja, puca tikva, razvod. A ako imaju decu, onda deca ni kriva ni dužna pate i polako nastaje pakao. Gde si bio - nigde, šta si radio - ništa. Treba se čuvati obmane i opsenarstva", objašnjava Jaković.

Janković dane provodi sa porodicom u Gunjacima kod Osečine i samo kada ima poslovne obaveze ide za Beograd.

"Kakve su ti misli, takav ti je život. Kakva ti je ishrana, tako ti je zdravlje. Sve više ljudi zapravo osvešćuje selo. Život na selu je vrhunac aristokratskog života. Setimo se Tolstoja i Jasne Poljane. Pogotovo u današnje vreme gde su internet i komunikacija dostupni, auto-put, dobra i brza auta. Glavni problem u našem selu i u društvu je neobrazovanje, nedisciplina i naravno sitne pohlepe i srpska nesloga. A priroda u Srbiji nam je dala vrhunski kvalitet i izobilje raznovrsnosti. Moja surutka je 40 posto kvalitetnija od nemačke kozje surutke po analizi laboratorije u Bajernu u Nemačkoj, a sve to zbog raznovrsne biljne strukture koja utiču na kvalitet", kaže Janković.

