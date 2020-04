GORICA POPOVIĆ U KARANTINU: Kad sve prođe, napraviću izložbu radova iz izolacije!

Iako glumica Gorica Popović ima sreću da je jednako ispunjena kako na poslu tako i kod kuće, gde se bavi svojim hobijima, vanredno stanje u zemlji gotovo da nije mnogo promenilo njenu svakodnevicu, koju u potpunosti ispunjava sprovođenjem mašte u delo.

Naime, to što šije, veze i slika njen dom čini nalik muzeju ili prodavnici unikatnih predmeta.

- Shvatila sam ovu situaciju kao trenutak kad više mogu da se bavim stvarima koje baš volim i uz koje se opuštam. Imam puno materijala koji uvek čeka da nešto uradim s njim: razne konce, krpice za pačvork... Ja prosto uživam i već sam napravila dva pačvork prekrivača, još nekoliko stvari sam izvezla i razmišljam o tome da napravim jednu izložbu tih radova kad sve ovo prođe. Da sve ovo što uradim u izolaciji i izložim. Sve me to relaksira i raduje i baš sam u tome skroz - priča umetnica, koja je svoj stvaralački talenat veoma rano otkrila uz oca i brata slikare i majku koja je šila i vezla. Iako pored glume odlično peva i piše, Gorica je nekada maštala o tome da postane kostimograf. Ipak, nikada se nije pokajala što je upisala glumu.

Dok razgovaramo, na trenutak nam dočarava atmosferu iz svog doma.

- Sedim na terasi. Ne čuje se ništa, samo ptičice. Opušta me i sređivanje biljaka, nekoliko sam već posadila - dodaje Gorica, koja je kreativna ne samo dok šije i veze već í u kuhinji. - Mesim više nego obično, pravim uštipke, razne neke kolače... Napravila sam i jednu vegansku tortu. Mesim, ali proveravam sebe da ne preteram, jer sam snimala seriju „Kaljave gume“ pa nas je ova situacija prekinula. Nadamo se nastavku, i zbog uloge ne smem da promenim kilažu - sa osmehom priča glumica i deli radost što se bliži 25. april, kada će gledaoci RTS moći da pogledaju ulogu koju je ostvarila u seriji „Švindleri“. - Veoma se radujem jer je to kvalitetna serija koja se nekako razlikuje od ostalih, ima divnu priču iz pera Đorđa Milosavljevića. Zadovoljna sam odrađenim poslom i tim likom, igram neobičnu ulogu, jednu opasnu ženu koja ubija i kolje. Izuzetno volim kako Đorđe piše, on je veliki majstor i imali smo sjajan scenario - ističe Gorica, ponosna na odluku pozorišta da pojedine komade publika može da gleda i na onlajn platformama. - To je veoma lepo, te predstave se gledaju i ljudima su sada dobrodošle. Valjda ćemo zahvaljujući tome dobiti i neke nove, potencijalne gledaoce, koji će, kad sve ovo prođe, da dođu u pozorište i uživo nas gledaju - zaključuje glumica.

