POGLEDAJTE SPOT ZA NASLOVNU NUMERU TAJKUNA! Veliki hit Mikija Jevremovića iz 1964. nema koga nije OČARAO! (VIDEO)

Otkako je počelo emitovanje serije "Tajkun", veliko interesovanje publike privukla je naslovna numera za pesmu "Kuća izlazećeg Sunca". U pitanju je veliki hit Mikija Jevremovića iz 1964. godine, koji predstavlja obradu čuvenog hita "House of the rising Sun" grupe "The Animals".

Specijalno za potrebe serije "Tajkun" kompozitor Nemanja Mosurović uradio je potpuno poseban aranžman ove pesme i na taj način dao novi život ovoj numeri koja je zadobila ogromne simpatije publike.

"Volim ovu pesmu veoma. Kada sam počeo da razmisljam o muzici za seriju, želeo sam da ima neki pomalo arhaični i zaboravljeni zvuk sedamdesetih, zvuk detinjstva mog glavnog junaka. 'Kuća izlazećeg Sunca' je irska tradicionalna pesma koju su obradili 'The Animals' a malo kasnije, tačnije 1964, napravljena je i verzija na srpskom, Mikija Jevremovica. U razgovoru sa Nemanjom Mosurovićem, kompozitorom, došli smo na ideju da zadržimo vokal Mikija Jevremovića, a da promenimo aranžman. Tako je nastala neka potpuno nova a stara verzija ove pesme i na moje veliko zadovoljstvo u ovim vremenima postala ponovo rado slušana numera", istakao je reditelj Miroslav Terzić.

Serija "Tajkun" koju se sad prikazuje već pet nedelja, okupila je vodeću ekipu umetnika iz Srbije i regiona. Scenarista serije je Đorđe Milosavljević, direktor fotografije je Radan Popović, dok je režija poverena Miroslavu Miši Terziću. Pored Dragana Bjelogrlića u glavnoj ulozi, glumačku ekipu čine i Branislav Trifunović, Marko Baćović, Hana Selimović, Anita Mančić, Svetozar Cvetković kao i mlade glumačke nade Vuk Jovanović, Neven Bujić, Vanja Nenadić i Miloš Petrović Trojpec. Uz Tihanu Lazović, tu su još dve gostujuće regionalne zvezde Janko Volarić Popović i Toni Mihajlovski.

Premijerno emitovanje epizoda TV serije "Tajkun" je svake nedelje na kanalu Superstar TV, a ponedeljkom na RTS.

