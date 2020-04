GUTAM, GUŠIM SE, ZUBI ZDROBLJENI: Srna Lango imala jeziv KOŠMAR, a na kraju poruke se ovako obratila MAMI! (FOTO)

Srna Lango objavila je svoj selfi i podelila sa svima na Instagramu ono što ju je potreslo.

Naime, glumica je imala košmar i detaljno opisala svoj san.

"Ok, ovo definitivno ne spada u najbolje selfije al htela bih da istaknem da je poslednji san u nizu bio o raspalim, zdrobljenim zubima koji ispadaju iz usta a potom ih gutam i gušim se. (Nekoga sam usput spasila, sećam se, al' to je sad najmanje važno) Ni s verom u Junga ga ne mogah ignorisati. Nadam se da je stvar neke noćne konkludencije a ne predikcija, ipak... Požurih pod tuš, tri puta oprah zube, ponegovah se kao da se spremam na Oskara...redom...ako bude sklepavanja. Ma dobro sam, al šta znam, nek' ja njima mirišem ako bas dođe dotle. Stavila sam najjaci parfem da potraje. Rekli su da ih salo ometa u tretmanu, naravno, kao i za sve... Pa sam se pripremila i smršala dosta otkako ovo traje. Realno, u top formi sam za slučaj intervencije. Možda baš štikle ne moram.... Ako danas preteknem....eto me... Filteri bi sad stvarno bili mimo teme, zar ne? Je l' se puši na Sajmu, ne? Onda stvarno ne idem nigde (a bas sam mislila kako vrelina dima sigurno ubija virus i da bi i drugima valjalo da propuše) P.S. Mama, bila si u pravu da cu jednom biti zahvalna za ovu džunglu na glavi, samo me malo grebu kovrdže dok spavam", napisala je poznata glumica.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

