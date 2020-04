JUŽNI VETAR SE SELI NA KOSOVO I METOHIJU: Kurir otkriva šta nas čeka u nastavku filma i serije

Završeno je u nedelju veče emitovanje prve sezone hit serije „Južni vetar“ na RTS, a ekipa sa rediteljem Milošem Avramovićem i glavnim glumcem Milošem Bikovićem na čelu već sprema nastavak.

foto: Nemanja Nikolić

Plan je da drugi deo filma publika pogleda u bioskopima od februara 2021, a zatim od jeseni i drugu sezonu sa 14 epizoda. Kurir saznaje da će nastavak kao temu imati Kosovo, što u kratkoj izjavi potvrđuje i reditelj. - U filmu neće biti mnogo novih likova. Nadovezuje se na kraj priče, a Kosovo će biti glavna tema u drugoj sezoni serije, a samo ćemo neke nagoveštaje videti kroz filmsko ostvarenje. Plan je da ga snimimo kad uslovi dozvole. U filmu „Južni vetar 2“ gledaćemo odnos Petra Maraša i njegovog brata Nenada. On se vraća sa studija iz Amerike i jedan događaj će promeniti njihove živote. Pravimo ga da bude baš za bioskope, s puno akcije - objašnjava Avramović.

Serija „Južni vetar“ sjajno je primljena kod publike. Jednom delu fanova nije se dopalo što umesto Dragana Bjelogrlića u ulozi Cara gledamo Predraga Mikija Manojlovića. Miki je zaista dostojanstven izbor za zamenu, što je i pokazao u poslednjoj epizodi, kad ga je zadesio infarkt. Istina, njegov Car je drugačiji, oronuliji i pregažen životom, ali tako je ovaj lik i napisan u novosnimljenim epizodama.

foto: Damir Dervišagić

Zanimljivo je da je, pored Cara, „zamenjena“ i njegova čitava porodica, žena i sin (Anita Mančić umesto Nele Mihajlović, Milan Kolak umesto Filipa Hajdukovića), ali to su manje uloge i to toliko ne skreće pažnju. Pred snimanje filma ostaje još jedino pitanje - da li je Car preživeo srčani udar, a na to pitanje ni Avramović, a ni Biković nisu želeli da odgovore.

Bandović se oglasio Hoću ulogu gde ću da preživim Prvi put se nakon emitovanja serije obratio i Ljubomir Bandović, koji je završio s metkom u čelo. - Bila je dobra vožnja. Đe god sam bio, svud sam poginuo. Da ako snimim nešto gde preživim - poručio je Bandović. foto: Ana Paunković

Pitanje Ko će igrati u nastavku Jelisaveta se nudi, Biković zove Đokovića Više stotina glumca prošlo je kroz seriju „Južni vetar“, a jedna od njih koja želi da igra u nastavku jeste Jelisaveta Orašanin Teodosić. - Jelisaveta, ne mogu da ti obećam ulogu preko veze. I mi smo morali na kasting - rekao je Biković koleginici, koja se uključila u njegovo obraćanje fanovima preko Instagrama. Sa više od 40.000 ljudi pratio ga je Novak Đoković. - Dođi, Nole, da se družimo - poručio mu je glumac i producent serije. foto: Damir Dervišagić, Profimedia

Kurir / Ljubomir Radanov

Foto: Aleksandar Letić

Kurir