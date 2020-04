BAŠA SKINULA KRUNU, VRATILA SE POSLU DOKTORKE, A SAD PATI: Radi 13 sati, crvena kod maske, a jedno je ODLUČILA!

Baša Mukudži je početkom marta otišla u Indiju u ime razvojnog i društvenog udruženja za koje je bila ambasador, međutim kako se situacija sa korona virusom pogoršavala u Velikoj Britaniji, odlučila je da se vrati i pomogne u borbi.

Već prvog dana očekivala ju je smena od 13 sati. Nije znala šta da očekuje, pa je nivo njene anksioznosti bio visok. Međutim, drugog dana je bila na repiratoronom odeljenju gde je situacija potpuno drugačija.

"Nosim maku za lice i rukavice i to je sve. To pomaže jedino da ne prenesete virus ukoliko ste zaraženi. Svuda oko mene su sestre sa tragovima od hirurških maski na licu. Ako se ne brinu o pacijentima na respiratorima, ne dobijaju čak ni N95 maske kao zaštitu. One su u najbližem kontaktu sa pacijentima, a posle toga odlaze kući kod svojih porodica. To je tako tužno", napisala je.

Primetila je i da stariji pacijenti sa demencijom, koji ne razumeju potpuno šta se dešava, skidaju maske prilikom kašljanja izlažući sve ostale riziku. Neke od njenih kolega sa astmom su uzalud tražile N95 maske, a sada su neki od njih oboleli i nalaze se u kritičnom stanju.

"Moja kosa je u neredu, imam crvene tragove od maski, ali osećaj da ste tu za svoje pacijente i da izgurate svaku smenu uz pomoć kolega je neprocenjiv. Jednog dana su ponovo nositi krunu Mis Engleske, ali za sada je zaštitno odelo jedina haljina koju ću nositi", piše Baša.

