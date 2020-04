Rade Šerbedžija objavio je snimak kojim je sve oduševio, a na njemu se nalazi i njegova ćerka Milica.

On je sa njom svirao i pevao, pa je napisao i poruku koja je u mnogima izazvala emocije:

"Evo, da vam pokažem napokon moga snimatelja... To je moja najmlađa kćer Milica, koju zovemo Mimi... I ako je ona moj Haklberi Fin, to znači da sam ja još uvek Tom Sojer", napisao je on u opisu snimka, o kom se priča širom regiona.

