ŽENA TOMA HENKSA JE OD MUKE BAULJALA DO KUPATILA! Koronu je mnogo teže podnela nego njen muž: OVO joj je najviše SMETALO

Glumac Tom Henks otvoreno je progovorio o borbi njegove Rite sa koronavirusom. Kako je istakao za tamošnje medije, njoj je bilo daleko teže nego njemu. U pojedinim trenucima nije mogla ni na noge, a na hranu nije mogla ni da pomisli.

"Riti je bilo mnogo teže nego meni. Imala je veću temperaturu i neke druge simptome... Izgubila je osećaj ukusa i mirisa, nije mogla ni da pomisli na hranu. Bilo joj je toliko loše da je puzala do kupatila", istakao je on.

U jednom televizijskom oglašavanju, Rita je napomenula da su im tokom boravka u Australiji, gde su oboje i saznali da su obolelil, nudili lek koji se koristi u borbi protiv malarije. Ona je, pošto je uzela klorokin, osećala jaku mučninu, vrtoglavice, i bila je neopisivo slaba, te je istakla da treba biti oprezan špri uzimanju leka.

foto: Profimedia

"Lekarki koja me je tada lečila sam rekao da sam osetio najčudniju stvar do sad i otkrio joj da nisam uspeo da odradim ni polovinu osnovnih vežbi istezanja na podu. Pogledala me kroz naočare kao da razgovara sa najglupljim ljudskim bićem i rekla: 'Imaš Covid-19'', dodao je Tom anegdotu sa lečenja, prenose strani mediji.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir