OČEVU SMRT JE TEŠKO PODNEO! Ove detalje iz života Miloša Bikovića malo ko zna, zbog jedne reči njegovog brata je ROĐEN

Glumac Miloš Biković jedan je od najtalentovanijih glumaca sa naših prostora, karijeru je započeo u seriji "Stižu dolari", a najveću popularnost je dostigao glumeći u filmu "Montevideo, Bog te video", nakon čega niže samo uspehe, kako u domaćoj kinematografiji, tako i u ruskoj.

Miloš je velika zvezda i van granica Srbije, a veliku podršku u svemu ima od porodice, majke i brata. Njegov brat se zamonašio kada je Miloš bio dete, roditelji su im se razveli, otac mu je otišao u Nemačku, a preminuo je 2006. godine što je glumcu i te kako teško palo.

- Miloševo rođenje doživeo sam kao nešto sveto i prvi put u životu mi je bio jasan osećaj kako su to roditelji spremni da daju život za svoje dete. S Miloševim rođenjem u meni se rodila potreba da sve što imam pružim njemu i da štitim to malo stvorenje - rekao je ranije otac Mihailo, Bikovićev rođeni brat i otkrio da njih dvojica imaju poseban odnos, na koji je ponosan.

- Kada je naša majka imala dilemu da li da rodi, ja sam rekao: „Naravno, jer dok je on mali, ja ću štititi njega, a kada on poraste, a ja budem stariji, on će štititi mene“. Upravo takav je naš odnos danas. Miloš ima izuzetan osećaj za pravdu, uz razvijen zaštitnički stav - dodao je tada Milošev brat.

Miloš je diplomirao je na Fakultetu dramskih zajedno sa Ninom Janković, Jelisavetom Orašanin, Tamarom Dragičević i Anjom Alač.

- Koliko smo mi zapravo ono što radimo, gde je granica između nas samih i posla kojim se bavimo kao I poteza koje u životu vučemo, te na koji način posledice nekog našeg ranijeg ponašanja i nekih naših ranijih odluka mogu uticati na našu budućnost - rekao je mladi glumac.

Biković je sarađivao i sa poznatim holivudskim glumcem Antoniom Banderasom, te je 2017. godine snimio film "Muzika tišine".

Ipak, iako mu je ponuđena prilika da glumi u Holivudu, on je to odbio jer je istakao da je zadovoljan kvalitetom produkcije i radom u Rusiji.

