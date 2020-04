SPASILA ME JE OD SAMOĆE: Val Kilmer bio u vezi sa Anđelinom Džoli, sve objavio u svojim MEMOARIMA!

Holivudski glumac, Val Kilmer, u novoj knjizi pisao je o vezi sa Anđelinom Džoli, koju je upoznao na snimanju filma "Aleksandar Veliki" 2004. godine.

"Spasila me, spasila me od inferna ledene samoće... Spasio me anđeo, najveći od svih - Anđelina... Kad me ljudi pitaju kakva je ona, uvek im kažem da je poput drugih žena i drugih zvezda, ali još puno više... Anđelina je još lepša, još mudrija, još tragičnija, još čarobnija... Prizemnija je od drugih... ", napisao je Kilmer.

"Je li vredelo? Da. Uvek vredi upoznati ljude koji zahtevaju nedelje truda da bi ih uopšte počeo razumevati" napisao je Val u svojim memoarima.

Anđelina je poela sa snimanjem filma "Gospodin i gospođa Smit", gde se ludo zaljubila u Breda Pita, koji je zbog nje ostavio tadašnju ženu Dženifer Aniston.

