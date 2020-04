Širli Najt umrla je 22. aprila u San Markosu u Teksasu u 83. godini.

Širli je imala dugu filmsku, televizijsku i pozorišnu karijeru. Osvojila je dve nominacije za Oscara dok je još bila u svojim dvadesetim godinama, zatim je dobila nagradu Toni 1975. godine, pa i tri Emi nagrade.

Uzrok smrti nije naveden. Igrala je u serijama "The Outer Limits,", "The Fugitive" i "The Virginian", "Murder, She Wrote", "Matlock", "Ally McBeal" i "Desperate housewives".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/NYTimes, Foto: Printscreen/Youtube

