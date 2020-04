VELIKI SKANDAL: Štampan Hitlerov MAJN KAMPF bez osvrta kritike!

Četiri dana nakon rođendana najvećeg zlikovca u istoriji ljudske vrste, dva dan nakon obeležavanja Nacionalnog dana sećanja na žrtve genocida i Holokausta u Drugom svetskom ratu i dan posle Svetskog dana knjige, s popustom se u Srbiji prodaje i kao „kapitalno delo“ preporučuje Hitlerova „Moja borba“ (Majn kampf). Knjiga je izdata 2019. godine u tiražu od 1.500 primeraka.

Istoričarka Marijana Toma ovo vidi kao sporno, jer se u Srbiji pojavila njegova knjiga u izdanju „Leo i Begen komerca“, i to u integralnoj verziji, bez kritičkog osvrta na sadržaj.

Skinuta zabrana

- Objavljivanje i slobodna prodaja ove knjige bez kritičkog aparata istoričara, koji služi da objasni zlokobne posledice ideologije koju je predvodio Adolf Hitler, mogu samo da podstaknu antisemitizam, rasizam, ideju o superiornosti jedne rase, i da u društvu kakvo je srpsko, koje se bori već decenijama sa istorijskim revizionizmom, izazove ozbiljne probleme, pogotovo ako se ova knjiga nađe u rukama mladih ljudi, koji ne znaju dovoljno o zlu nacizma i njegovim posledicama i kojima se već više od dve decenije kroz obrazovni sistem pruža slika revizionističkog pogleda na svet i prošlost svog društva, nacije i države - poručuje Toma.

Pre četiri godine, nakon što je istekao moratorijum na štampanje, objavljivanje i prodaju ove knjige u Nemačkoj, objavljeno je dvotomno izdanje „Moje borbe“ Instituta za savremenu istoriju iz Minhena, koje sadrži kritički aparat u čijoj su izradi učestvovali najveći nemački stručnjaci za istoriju nacizma i Trećeg rajha 1933-1945.

I istoričar i bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije Dejan Ristić smatram da, iako njeno štampanje i distribuiranje nije zabranjeno kod nas, knjizi „Moja borba“ Adolfa Hitlera treba prići sa dužnom obazrivošću, oprezom i povišenom odgovornošću.

Zastrašujuća knjiga

- U pitanju je „delo“ čiji je sadržaj rezultirao beskrajnim zločinima i smrću desetina miliona nedužnih u periodu između 1933. i 1945. Kao građanin, potomak žrtava Drugog svetskog rata i istoričar, mislim da su izdavači srpskog izdanja ovog zastrašujućeg „dela“ propustili da objave njegovu kritičku verziju (koja uključuje tumačenja istoričara) i time potencijalne čitaoce uskratili za punu, objektivnu i naučno utemeljenu informaciju o tom štivu izrazito mrziteljskog sadržaja - kaže Ristić za Kurir i dodaje:

- Nikada ne treba zaboraviti i to da je nacizam 1945. pobeđen isključivo na bojnom polju, ali ne i u svesti i stavovima mnogih, koji čak i danas pripadaju različitim otvoreno ili prikriveno neonacističkim pokretima. Ovo je samo još jedan u nizu primera kada komercijalno nadvlada stručno, istinito, dobronamerno i plemenito. Žao mi je što je kod nas došlo do ovog, usudio bih se da to tako nazovem, kapitalnog izdavačkog promašaja.

Svesna odluka izdavača PUBLIKA NEKA DONESE SUD Do komentara izdavača ovog dela Stevana Marčete nismo uspeli da dođemo do zaključenja broja. Na sajtu „Leo komerca“ dato je objašnjenje zašto su se odlučili na ovaj potez. - O „Majn kampfu“ se nema ništa novo reći, istorija i Drugi svetski rat su već sve rekli. Zato smo se odlučili da ga štampamo izvorno, onako kako je Hitler i napisao, bez naših komentara, bez bilo kakvog uvoda ili pogovora. Tek sirovi tekst prepun ksenofobije, mizoginije, mržnje prema svemu drugačijem. Pročitajte i donesite svoj sud - navodi izdavač.

