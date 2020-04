ZET JE STROG! NEMA LAŽI, NEMA PREVARE: Brat Tamare Dragičević takođe je glumac, a evo šta kaže o njoj i njenom MUŽU!

Miodrag Dragičević otkriva i koliko ga savetuju sestra Tamara i zet Petar Benčina.

Tek što je napunio 26 godina, glumac Miodrag Dragičević može se pohvaliti bogatom glumačkom karijerom.

U jednoj seriji igraju i vaša sestra Tamara i zet Petar Benčina. Da li je bilo mogućnosti za improvizaciju?

- Sa Petrom nisam imao zajedničkih scena s obzirom na to da su bile to dve odvojene priče, ali sam sa Tamarom imao. Uvek se pridržavamo scenarija, ali dobro je došla nekada i improvizacija koju volim. Tamara i ja smo pre ovoga radili dve predstave u Ateljeu i od tada uspostavili odnos i na sceni. Oseća se ta energija da smo brat i sestra u seriji jer se dobro poznajemo, pa nam nije teško da sarađujemo i uklopimo se. Znamo na pogled šta ko treba da radi.

Ko je stroži kritičar, zet ili sestra? S obzirom na to da vam je zet asistent na FDU?

- On me je spremao za FDU. Tada je bio dosta strog, što mi je pomoglo. Rekao je spremi ovo i ovo, to ćeš da govoriš. Nema laži, nemam prevare. Što se te strane tiče, praktičan i direktan, nema levo ili desno.

Dvadesetšesti rođendan ste proslavili u izolaciji, da li vam je bilo neobično i kako sada provodite vreme?

- Sada je takva situacija, pa što se mora nije teško. Nekada je dobro biti u četiri zida i sumirati utiske, godinu, videti gde si i šta si. S jedne strane i prija jer imaš vremena da se posvetiš sebi, čitanju knjiga, gledanju filmova. Možda je malo više psihički pritisak zbog cele situacije, ali gledam da što udobnije provedem vreme.

Devojka Lea Savin je studentkinja glume. Da li je lakše kada ste u vezi sa osobom koja je iz vašeg posla?

- Pa jeste. Dopunjavamo se. Nema veze sa privatnim životom, ali je uvek dobro razumevanje, proživljavanje istih stvari.

Šta ste poželeli za rođendan? Da li vas roditelji pitaju kada će ženidba?

- Ne pitaju me, ali da će i to doći u neko svoje vreme, verovatno da. Želje su mi se uvek ostvarivale. Priželjkivao sam da upišem FDU, to mi se ostvarilo, da dobijem neke lepe uloge na početku karijere, i to mi se ostvarilo. Međutim, prvenstveno želim zdravlje.

