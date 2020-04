SLAĐANA MILOŠEVIĆ O NASILJU BIVŠEG PARTNERA: Posvađali smo se zbog neverstva na mrežama!

Slađana Milošević ispričala je kako je došlo do sukoba između nje i njenog emotivnog partnera I. S, koji se desio krajem marta.

Ona je u intervjuu za „Grand njuz“ rekla da je problem nastao zbog neverstva preko socijalnih mreža.

- Bio je jedan nesporazum što se inače dešava u vezama, a koji je nastao oko pitanja neverstva, društvenih mreža, dakle moderna pitanja. Pratila sam statistike, preko 35 odsto razvoda se dešava zbog društvenih mreža - kazala je rok zvezda i istakla da je u vezu sa I. S. stupila nakon 25 godina samoće.

- Posle jedne duge pauze upustila sam se u vezu, mogli bi se reći posle četvrt veka. Osećam se kao pobednica, bez obzira na to što je incident takav da muškarac pokazuje svoju fizičku moć. To ne znači da ste vi žrtva. Zavisi kakav je vaš stav, kako se odnosite prema sebi i sopstvenoj vrednosti, na koji način dajete drugima da vas vide i na koji način vidite sebe.

I. S. je na saslušanju u policiji negirao da je bio u emotivnoj vezi sa Slađanom, što je nju veoma pogodilo.

- Očekujem ipak i izvinjenje sa njegove strane. Mislim da je preterao s nekakvim odbranama, plašeći se nepovoljnog epiloga po sebe. Ali ružno je, mi smo ipak bili u intenzivnoj i dosta čvrstoj vezi - rekla je rok pevačica.

Podsetimo, I. S. se, prema saznanjima Kurira, branio time da su se njih dvoje sporečkali zbog njegovog telefona i da ju je on tada odgurnuo, nakon čega je ona pala u kupatilu.

- Viđali smo se samo zbog intimnih odnosa, i to povremeno. Šetao sam joj psa i kupovao hranu. Rekao sam joj da neću da budem s njom u vezi, ali me je ona molila da se viđamo samo zbog seksa i ja sam pristao - rekao je Slađanin bivši partner u policiji, a Kurir objavljuje i slike nekadašnjeg para nastale u martu na jednom događaju, samo dve nedelje pre nego što je došlo do nasilja.

Kurir.rs/I. E./Foto: Dragana Udovičić

Kurir