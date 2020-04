TARIK JE OPTUŽIO ČISTACICU DA MU JE UKRALA ZLATO I PARE: A onda se desilo nešto NEPREDVIĐENO, njen iskaz je ŠOKANTAN

Popularni glumac Tarik Filipović optužio je Anicu Jurilj kako je iz njegovog stana ukrala brilijantski prsten od 5.000 evra još neke zlatne predmete koje su procenili na 20.000 evra, 100 kanadskih dolara i druge stvari. Međutim, suđenje ne teče po planu i sve vreme se događa nešto, u najmanju ruku, nepredviđeno.

Neočekivani obrat na suđenju bivšoj Tarikovoj spremačici: Anica Jurilj je popularnog voditelja optužila da ju je napastovao?! https://t.co/Ubly3czmQR pic.twitter.com/gpqt8mKf6p — Jutarnji List (@jutarnjihr) September 11, 2019

Anica Jurilj je kod Filipovića počela da čisti krajem 2010. na preporuku, dolazila je dva puta nedeljno. Za krađu je optužena 2013.

"Nakit smo držali u garderobi u spavaćoj sobi. Moja tašta Fehima došla nam je u posetu i na moj rođendan primietila je Anicu da se čudno ponaša dok izlazi iz gostinjske sobe u kojoj je Fehima bila smeštena. Otišla je da proveri novčanik, falilo joj je 100 kanadskih dolara i zlatni prsten. Anica je priznala krađu. Pravdala se da joj je muž zapao u probleme, da mu kamatari prete i da je nakit prodala. Kod javnog beležnika potpisala je potvrdu i obvezala se da će da nadoknadi štetu. Hteli smo to da rešimo mirnim putem, ali ništa nije vratila ", ispričao je Tarik Dilipović tužiteljima na samom početku.

foto: ATA Images

Ipak, žena koja je radila kod njega tvrdi suprotno.

"O svom odnosu s Tarikom ne želim da govorim jer je to nešto privatno i intimno. Shvatite me kao ženu. Te 2010. počela sam da radim za njih dvaput nedeljno po 6-7 sati. Dali su mi ključ. Često sam bila sama u stanu. A 11. marta 2013. našla sam se u situaciji da sam kod sebe imala te neke predmete s kojima sam otišla u Dubravu. Dva dana kasnije Tarik me je s Lejlom pozvao na kafu. Rekao mi je da zna da sam pogrešila. Optužio me pred Lejlom koja je samo ćutala. A 25. marta te godine potpisala sam potvrdu kod beležnika o povraćaju novca, ali nisam čitala šta potpisujem. Kako su se ti predmeti (veliki i mali dukat, prsten i lančić) našli u mojoj torbi toga dana, treba pitati Tarika. O Fehiminim stvarima ništa ne znam", pričala je Anica Jurilj koja je sve te predmete, navodno, prodala za više od hiljadu evra.

Inače, Tarik i Lejla su ukradeni nakit procenili na 20.000 evra.

Suđenje je u toku, ali je bilo i odloženo već jednom jer se nije pojavio zlatar iz Sarajeva koji u ponudi ima identičan prsten za dvostruko manji iznos od onoga na koji su ga procenili pokradeni supružnici.

Greškom na raspravu nije pozvan advokat Tarika i Lejle. Naime, naknadno su sazivali ročište, te su pismeno obaveštavali strane o datumu i vremenu rasprave, a njemu poziv nije poslat. Slučaj postaje sve bizarniji i bizarniji, tvrde pojedini mediji.

foto: ATA Images

Oni su trebali da sudu dostave identičan zlatni prsten s dijamantima kakav je nestao iz njihovog stana, a za koji su tvrdili da je u vlasništvu Lejline sestre. Nisu to učinili, a nisu ni dostavili tražene podatke o sestri uz obrazloženje da ona “više nema taj prsten”.

Prsten je bio važan kako bi se mogla utvrditi njegova stvarna vrednost i znati za koliko je tačno novaca Anica Jurilj navodno oštetila glumca i njegovu suprugu.

Anica J. je Filipovićima, prema optužnici, ukrala pet zlatnih dukata, tri burme, tri zlatne ogrlice, jednu s biserima, osam dečjih zlatnih narukvica i šest minđuša, prsten s brilijantom od 5.000 evra, 100 dolara i druge predmete....

A na jednom od ročišta ona je ispričala da ju je Tarik zlostavljao.

"Radila sam kod njih od 2010. do 2013. godine. I sve je bilo odlično. Tog 11. marta 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njena majka su otišle napolje. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na intimne adnje. Počeo je da me dira. Bila sam van sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Što ti je, što to radiš?', ispričala je Anica Jurilj na sudu prošle godine iznenadivši sve prisutne.

foto: Printscreen YouTube

"Rekao mi je 'šta je tebi, zar ne znaš da ljudi imaju svoje slabosti'. Ja sam se izvikala na njega i rekla mu 'zar te nije sram'. Bila sam šokirana, sva sam se tresla, a on se smejao i rekao mi da se smirim i da će mi sve nadoknaditi", ispričala je.

Ističe kako mu je potom poručila da će svima reći kakav je i što je napravio. Prema njenim rečima, Tarik Filipović joj je poručio da će joj sve nadoknaditi.

Nastavila je potom iskaz rekavši da su se u jednom trenutku Lejla i njezina mama vratile kući, što je ona, kako je ispričala na sudu, iskoristila da izađe iz stana i ode kući.

"U tramvaju sam vidjela da mi je u torbi zlato, objasnila je Anica Jurilj, koja je sudu ispričala kako je pretpostavila da ju je Tarik unutra stavio.

Kurir.rs / 24 Sata hr / Blic / M.M.

Kurir