UGRAĐENA MU 3 BAJPASA, RAZVEO SE POSLE 18 GODINA OD GLUMICE! A evo na koji način je glumac povezan sa Žarkom Luševićem

Život Irfana Mensura, glumca, reditelja, scenariste i pedagoga prošao je mnoge faze, ali ih je on duhovitošću i vedrim duhom savladavao. Poput nomada selio se onako kako ga su ga život i ambicije vodili, pa je nakon rođenja u Sarajevu školovanje nastavio u Nišu, gde je živeo sa ocem i maćehom.

Mnogobrojne uloge i nagrade nisu uticale na to da uvek želi više u karijeri ali je radom bez radnog vremena narušio zadravlje.

Prvo je 2011. godine kao bomba odjeknula vesta da Irfan i njegova supruga, glumica Srna Lango ulaze u rijaliti “Parovi”. Poznati kao deo umetničkog sveta, skoro niko nije mogao da ih zamisli u društvu ostalih rijaliti takmičara, što se ubrzo i ispostavilo kao pogrešno kada su tajno napustili rijaliti.

foto: Printscreen Magazin In

- Izašli smo pre svega onoga na šta ne bismo pristali. Umemo da se borimo protiv onoga što je pogrešno ponašanje, pogrešna rečenica ili pogrešan sistem vrednosti pojedinca, uvereni da biti građanin podrazumeva i određenu odgovornost. To nam je, uostalom, redovni zadatak i van ovog TV programa. Ono sa čime ne umemo i ne možemo, čak ni u paru da se borimo ni u vili, kao ni u svojoj svakodnevici, jesu reperi a la piplmetar, šer i slično - istakli su oni tada uz obrazloženje da se u sporazumno raskinuli ugovor:

- Razumemo ljude koji tim rečima barataju, tim pre što im karijera i život zavise od toga. Kako smo i pre tog sastanka imali slutnje u tom smislu i kako ni u ime najviših ciljeva nismo spremni da pristanemo na okolnosti ili zadatke koji su mimo naše ideje o prezentaciji sebe i sadržaja u koji verujemo, potpisali smo sporazumni raskid ugovora, koji je produkciji omogućio da nastavi sa novom idejom bez naših intervencija, a nama dozvolio da ostanemo ono što smo bili i pre ovog šou programa.

foto: Zorana Jevtić

Samo godinu i po dana kasnije odjeknula je vest da je par odlučio da se razvede posle 18 godina zajedničkog života. U početku su to vešto krili i čak lagali na otvorena novinarska pitanja o razvodu, a onda je on nakon godinu i po dana odlučio da progovori.

- Srna i ja nismo više u braku, ali od toga nismo želeli da pravimo cirkus. Razišli smo se u korektnim odnosima, bez zle krvi, sa željom da oboma bude dobro. Ostali smo veliki prijatelji i u stalnom smo kontaktu – otkrio je glumac.

Nije prošlo ni godinu dana od razvoda Irfan je doživeo infarkt. Ugrađena su mu tri bajpasa, a operacija je trajala tri sata.

foto: Printscreen

- Drastično sam promenio život posle operacije utoliko što sam više počeo da volim sebe - kroz osmeh je rekao Irfan Mensur kada se malo oporavio i dodao:

-Radi se o tome da do tog trenutka kad mi se sve izdešavalo i kad sam morao hitno na sto pa čak do same operacije nisam priznavao sam sebi, a ni doktorima da su u pravu da mi se to desilo. Ja sam mislio da je to samo jedna vrsta umora, prenapregnutosti, sve do trenutka dok me oni nisu pogledali u oči i rekli-„Hitno, ali hitno morate na sto“. I prebacili su me u Beograd iz Zaječara gde sam tada režirao jednu predstavu za pozorište „Zoran Radmilović“, tamo sam i doživeo infarkt. Zahvaljujući mom kumu Voji Brajoviću koji je poznavao načelnika Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čekao me je čitav konzilijum noću u pola dva i posle toga sam operisan.

Bez obzira na razvod, uz njega je sve vreme bila Srna Lango.

- Srna je sve vreme bila uz mene i pomagala mi tokom oporavka jer smo nas dvoje duže vreme posle razvoda nastavili da živimo zajedno.

Irfanov boemski život obeležila su mnoga prijateljstva jer je po rečima umetnika odan prijatelj i omiljen u društvo, ipak jedno je posebno - sa Žarkom Lauševićem.

- Žarko i ja rođeni smo istog dana, 19. januara. To je lep povod za susret, ne da bismo slavili rođendane, već da bismo našli razlog da zakupimo dobar restoran i pozovemo ljude da se te noći družimo. Čujemo se svakog 19. januara.

foto: Ana Paunković

