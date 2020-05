ŠARLOT JE BILA S GOSPODINOM ZVERKOM?! A Samanta sa OVIM PREMIJEROM! Šok detalji iza kulisa čuvene američke serije!

Pikanterije iz privatnog života čuvene četvorke iz serije "S*ks i grad" gotovo su jednako šokantne kao i scene koje su obeležile njihove televizijske živote. To su jednom prilikom za strane medije odali detalji, u kojima se one positovećuju sa likovima iz serijala. Sa jedne strane, Sara Džesika Parker možda obožava cipele baš kao i Keri Bredšo, ali Kristin Dejvis (Šarlot Jork) je bila ta koja je zapravo uživala u romansi sa Krisom Notom (gospodin Zverka), a tek kasnije usvojila je decu, baš kao što to čini i u ulozi.

Sara Džesika Parker ispričala je jednom prilikom da nema dosta sličnosti sa Keri, osim kad je ljubav prema modi i cipelama u pitanju. Isprva, nije želela ni da prihvati ovu ulogu, pa ju je suprug, Metju Broderik, nagovorio na to. Danas se ne kaje što je to uradila.

Kim Katral, koju je uloga Samate Džouns i vinula u zvezde, pak, nikakve veze sa svojim likom nema. Jednom prilikom ispričala je kako su njima dvema možda jedine sličnosti to što se ona privatno brzo zaljubljuje i prilično olako ulazi u romanse. Iza sebe ima čak tri propala braka, kao i vezu sa kanadskim premijerom. Za razliku od Sare Džesike nema dece, a nakon serije javnost je bila u prilici da je vidi u nekoliko pozorišnih i filmskih ostvarenja.

Kim i Sara Džesika su, navodno, u prilično zategnutim odnosima privatno. Ipak, među njima nema zle krvi, i kao koleginice se - podnose odlično.

Kristin Dejvis proslavila se rolom Šarlot Jork, ali joj je isprva bila ponuđena Keri.

"Keri je fantastična, ali ja sam Šarlot!", bile su njene reči tada, a sve ostalo je istorija.

Ipak, za vreme snimanja serije Kristin je bila u vezama sa Alekom Bolvinom, Dejvidom Duhovnijem, Livom Šrajberom, Stivom Martinom ali i Kris Notom koji je glumio Zverku, što je mnogima bilo nezamislivo zbog - Keri. Kasnije, 2011. godine, kao i Šarlot Kristin je usvojila devojčicu, a ove godine i dečaka. Uuglavnom se bavi humanitarnim radom i veliki je aktivista za prava životinja.

Sintija Nikson igrala je Mirandu Hobs - nezavisnu i ambicioznu advokaticu. Nije se pojavljivala u mnogo filmova nakon serije, ali je šokirala javnost kada je 2010. godine potvrdila svoju homo*eksualnost. Ona i Sara Džesika Parker su, inače, najbolje drugarice i njihovo prijateljstvo traje više od 20 godina. Džesika je čak bila ta koja je preporučila Sintiju za ulogu Mirande! Međutim, za razliku od Mirande, glumica je uvek želela veliku porodicu. Ima troje dece, aktivistkinja je, pobedila je rak dojke, a jedno od njeno dvoje dece je menjalo pol. Nakon serije nije imala mnogo zapaženih filmskih uloga, već se posvetila politici i trenutno je u trci za guvernerku Njujorka.

