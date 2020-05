MARIJA KARAN SE RAZVELA? Glumica će posle svega živeti OVDE, a ljubavni krah krila je i od NAJBLIŽIH?!

Marija Karan i Džoel Lubin navodno su stavili tačku na svoju ljubav posle šest godina braka. Glumica će, prema pisanju domaćih medija, nastaviti da živi u Los Anđelesu sa sinom Markom Leom. Navodno, par čak i od najbližih prijatelja krije da više nisu u ljubavi, kao i razlog zbog čega su se rastali.

"Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još sveže da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se tu poslednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno Marijinog", rekao je izvor blizak glumici, pa dodao:

"Ona je u početku bila preokupirana brigom oko njihovog sina Marka Lea, ali kada je dečak porastao, uželela se rada i glume. Iako je Džoel poznati producent u LA, on joj nije pomogao da se probije na tamošnje tržište. Da li je razlog ljubomora ili što je želeo da ona bude posvećena sinu, kada on većinu vremena nije kod kuće, ne znam, ali se ona žalila da joj je prilično monotono što ne radi. Prema njenim rečima, on joj je govorio da mora još da usavrši dikciju i akcentovanje engleskog jezika, te da u ovom trenutku nema projekta koji bi mogao da je primi sa njenim znanjem glume. Zato je Marija u nekoliko navrata dolazila u Srbiju kako bi glumila, čak je u seriji 'Pet' prošle godine bila na setu sa sinom."

Sudeći po informacijama domaćih medija, Marija će ostati da živi u Americi zbog sina, a Lubin je obećao pozamašnu alimentaciju kako im ništa ne bi nedostajalo.

"Marija će nastaviti da živi tamo, za sada u kući u kojoj je i do sada živela sa sinom. Kako sam načula, Džoel se iselio u stan. Ona će sada probati ponovo da se aktivira tamo na kastinzima za filmove, a otvorena je i za sve što se bude radilo u Srbiji. O odnosu sa Džoelom skoro da ni sa kim ne priča, ali u trenucima kada se jadala prijateljima to je uglavnom bilo vezano za to što on puno radi, sve češće je odsutan od kuće, dok je ona sa detetom i bez angažmana, makar povremenog. Međutim, niko nije slutio da bi to moglo dovesti do razvoda", ispričao je izvor.

Marija Karan se, međutim, na ovu temu nije oglašavala.

Inače, zbog poslovnih obaveza koje je Džoel konstantno imao, Marija je i na putovanja išla sama ili sa sinom.

"Lubin je producent koji uvek radi na nekoliko ostvarenja i ljudima u tom poslu uvek je teško da usklade privatan i poslovan život. On retko kada ima više od nekoliko dana odmora, zbog čega je Marija uglavnom sa sinom putovala ili sa prijateljicama. To ih je verovatno i udaljilo", tvrdi izvor.

NIGDE NE OSTAVLJA NIKAKAV TRAG? Marija nije objavila fotografiju sa suprugom od februara prošle godine! Na društvenim mrežama, na kojima je prilično aktivna, Marija od februara prošle godine nije okačila nijednu fotografiju sa Džoelom. Čak ni na fotografijama kada je njihov mališan išao da primi poklon od Deda Mraza, ali i kada je napunio četiri godine nema Lubina. Po poslednjim Marijinim objavama na društvenim mrežama može se zaključiti da je trenutno u Americi, gde je proslavila Uskrs sa sinom, a zatim i svoj rođendan. Objavila je sliku torte na kojoj piše: "S ljubavlju Marko i Džoel", ali producenta na slikama nije bilo. Bilo kako bilo, sudeći po njenim objavama - izgleda kao da je sve u potpunom redu.

