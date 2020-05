OTKRIVENE MRAČNE TAJNE HOLIVUDA! Glumice morale da VADE ZUBE, a decu su zatvarali u CRNE KUTIJE tokom snimanja

Zlatno doba Holivuda deluje kao nešto veoma glamurozno, ali zapravo nije. Stari holivudski filmovi kriju mnoge tajne koje javnost do sada nije mogla da sazna. Ovo su uznemirujuće činjenice koje retki znaju, a koje bi vam mogle zauvek promeniti način na koji gledate filmove tog razdoblja.

1. Glumice su u to vreme bile toliko opterećene svojim izgledom da je Džoan Kroford izvadila zadnje zube kako bi imala lepši oblik čeljusti.

" Imala sam samo 23 godine. To se zvalo kopča, kad uklonite zadnje zube, čeljust vam se zavija na elegantniji način. Agent mi je rekao da, ako želim raditi nakon 25. godine, moram investirati u sebe pa sam to napravila. To nije bila retkost " ispričala je.

2. Džoan je takođe svake nedelje na očne kapke stavljala bornu kiselinu kako bi joj oči blistale.

3. Kad bi dečiji glumci bili neposlušni na setu, ponekad bi ih poslali u takozvanu “crnu kutiju”, gde bi za kaznu morali sedeti na komadu leda.

4. U Hičkohovom hitu "Ptice za glumicu" Tipi Hedren vezali su žive ptice, a takođe su ih bacali na nju kako bi se snimila legendarna scena na tavanu. Kad je posetio set, Keri Grent joj je navodno rekao: “Ti si najhrabrija žena koju sam ikad video.”

5. Džin Keli je jednom prilikom tokom snimanja "Singin’ in the Rain" toliko izvređao plesanje Debi Rejnolds da se zavukla pod klavir i plakala.

"Dolazio bi na probe i kritikovao sve što sam radila, nikad me ni sa čim nije ohrabrio" ispričala je Debi.

6. Odri Hepbern je svoj karakteristični “srneći pogled” održavala tako da bi joj, nakon nanošenja maskare, iglom razdvajali svaku pojedinu trepavicu.

7. Džeki Kuper je u svojoj biografiji otkrio da nije mogao zaplakati u ključnoj sceni kad su snimali film "Skippy" pa mu je reditelj (koji je mu je inače bio ujak) zapretio da će ubiti njegovog psa ako ne bude plakao.

“Počeo sam jecati toliko histerično da je bilo previše za scenu, morali su me smirivati.”

Kuper je inače 1931. za tu ulogu bio nominovan za Oskara. Bilo mu je samo devet godina. Do dana današnjeg to je najmlađa nominovana osoba u istoriji Oskara.

8. Ugovori su u to vreme imali “moralnu klauzulu” koja je glumice obvezivala da se ne udaju i da moraju pobaciti. Ta je klauzula postojala kako bi “sprečila zvezde da unište vrednost skandalima”. Navodno su Lana Turner, Džudi Garland i Dženet MekDonald potajno pobacile, a u javnosti se pričalo kako su u bolnici zbog operacije slepog creva ili infekcije uva.

9. U dvadesetima i tridesetima na filmskim setovima su koristili azbest kako bi se snimale scene u kojima veje sneg. Neki su se glumci, poput Stiva Mekvina, kasnije u životu zbog toga teško razboleli.

10. Heti MekDanijel bila je prva tamnoputa osoba u istoriji koja je bila nominovana za Oscara, no hotel u kojem se održavala dodela nije dopuštao crncima da uđu. Producent filma "Prohujalo s vihorom" morao je potegnuti veze i moliti za posebnu uslugu da je puste u zgradu. Čak i nakon toga, morala je sedeti u pozadini.

