MUKE SLAVNIH U IZOLACIJI: Posvađali se Kim i Kanje, pa se razdvojili u istoj kući!

Pandemija koronavirusa suočila je holivudske zvezde s problemom provođenja vremena kod kuće s porodicom, zbog čega su već otpočele spekulacije o razvodu Džordža Klunija i njegove supruge, a sada su na red došli i Kim Kardašijan i Kanje Vest.

Strani mediji prenose da se poznati par suočava s manjim razmiricama jer je starleta navikla da je stalno u pokretu, da joj je potrebno malo slobodnog vremena, a sada je konstantno s decom.

- Kim je ljuta na Kanjea jer smatra da se on sada ne posvećuje dovoljno porodičnim obavezama. Dosta su se svađali za vreme karantina - rekao je izvor za Ju-Es vikli.

Kanje i Kim odlučili su da „karantinske rasprave“ obuzdaju tako što će svako boraviti na drugoj strani kuće, a on planira da s decom ode na neko vreme van grada kako bi ona imala malo vremena za sebe. Dom na Hiden Hilsu u kojem oni žive stručnjaci za nekretnine procenjuju na 60 miliona dolara i bile su potrebne dve godine da se on uredi po njihovoj želji.

- Bila sam trudna u to vreme. On je imao kuću u Los Anđelesu, a ja sam imala kuću na Beverli Hilsu. Nijedna od njih nije bila baš porodična. Jedan dan smo se šetali i rekla sam mu kako mi se sviđa ova kuća i imanje, a on se složio. To je bila velika stvar, pošto se njemu inače ništa ne sviđa - ispričala je Kim.

