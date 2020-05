JUGOSLOVENKA 24 GODINE BILA LJUBAVNICA USPEŠNOG REDITELJA: Orson je obožavao Oju, a zbog ovog se nikad njom nije OŽENIO!

Orson Vels, ostavio je veliki trag u svetskoj kinematografiji, a posle smrti proglasili su ga najvećim rediteljem svih vremena.

Ipak, iako je bio veoma uspešan u svom poslu, njega su znali i po vezi sa Zagrepčankom, glumicom i rediteljkom Olgom Palinkaš (79), koja je ime promenila u Oja Kodar. Oja je bila njegova muza, ljubavnica, a iako ju je voleo mnogo nikada je nije oženio.

"Od svih žena s kojima je bio moj otac je najviše voleo Oju. Ona je bila njegova Evropa, prekrasna, kreativna i inteligentna žena koja je najbolje razumela njegov rad i pružala mu intelektualni podsticaj. Morala je da bude inteligentna kad je uspela da privuče mog oca", napisala je Velsova ćerka Kristofer Vels Feder (82) u svojoj knjizi "U seni mog oca: ćerkino sećanje na Orsona Velsa'.

Kada se zaljubio u Oju, Orson je bio u braku sa svojom trećom ženom, italijanskom glumicom Paolom Mori, s kojom je bio oženjen sve do svoje smrti 1985. Orson nikada ni s ćerkom nije pričao o Oji.

"Možda će vam to biti čudno, ali po tom pitanju moj je otac bio prilično staromodan čovek. Upoznati ćerku s ljubavnicom, i to u vremenu kad je imao i zakonitu ženu… Ne, to prosto nije bilo dolično", rekla je jednom Kristofer. Nije ga ni ispitivala, ali je znala šta se događa. Znala je koliko ju je voleo. Velsova ćerka nije sigurna zašto se njen otac nije razveo od treće supruge i oženio Oju, koja mu je ulepšala poslednje 24 godine života.

"Pretpostavljam da mu Paola Mori nije dala razvod. Ona je uživala u ulozi supruge Orsona Velsa. Imali su ćerku, pretpostavljam da je i zajedničko dete razlog zašto su formalno ostali zajedno", objasnila je Orsonova ćerka.

Vels je preminuo 10. oktobra 1985. godine.

"Orsona pronašli su kako leži iznad svoje pisaće mašine. U neko doba noći njegovo je srce zakazalo. Nije umro u Las Vegasu, mestu gde se nalazio dom koji je delio s trećom gospođom Vels, već u Los Anđelesu gde je, sasvim otvoreno, živeo sa svojom hrvatskom ljubavnicom Ojom Kodar", piše u knjizi Orsonove ćerke. Kristofer je reditelj dobio u braku s Virdžinijom Nikolson, a druga žena bila mu je Rita Hejvort. Imao je još sina Majkla (80) i ćerke Rebeku i Beatris (64).

