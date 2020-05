IZGLEDAM KAO ČUDOVIŠTE! Obrazi su mi najgori! Lisa Rina progovorila o PLASTIČNIM OPERACIJAMA kao nikad do sad!

Iako se svojevremno zarekla da neće dirati lice, Lisa Rina i te kako je obavila nekoliko korekcija, a onda i zažalila jer "uopšte ne izgleda sveže, nego kao čudovište". Čuvena glumica bez dlake na jeziku pogovorila je o svom "čuvanju mladosti", i bez obzira što zna da je preterala te da je od viška može boleti glava - botoksa se ne odriče.

"To su moje drugarice uradile, pa sam onda i ja. Izgledati sveže je jedna stvar, ali ja izgledam kao čudovište. Uvek sam govorila da neću dirati lice, ali sam to, nažalost, ipak uradila. Najgori su mi obrazi. Tu sam preterala i to jako", priznala je ona, pišu strani mediji.

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot

