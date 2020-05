HTELA DA GA UPOZNA SA MAJKOM, PA SAZNALA DA MU JE ONA LJUBAVNICA? Šok detalji iz Aglajine veze s Milošem Bikovićem!

Miloš Biković je majku bivše devojke Aglaje Tarasove, Kseniju Rapoport, upoznao - u krevetu! Naime, oni su tokom snimanja jednog filma imali zajedničku vrelu scenu, a lepa Ruskinja taj dan provela je gledajući u jednu tačku i misleći se - šta ti je život.

Inače, Miloš i Aglaja zabavljali su se od 2016. do 2018. godine, a u tom periodu snimao je "Mitove", u kom mu je "zapala" scena s*ksa sa njenom majkom.

"Miloš i ja smo se dugo zabavljali i u jednom trenutku bilo je logično da majci predstavim dečka. On i ja smo razgovarali i smišljali kako je najbolje da to izvedemo. Nikako nismo uspevali da ugrabimo neku dobru priliku za to njihovo upoznavanje. Igrom slučaja, Miloš je baš u to vreme dobio ulogu u filmu, a tu je igrala i moja majka Ksenija Rapaport", ispričala je lepa glumica za ruske medije, i nastavila:

"Šokirala sam se kada mi je Miloš rekao da baš od svih glumica u filmu moja majka igra njegovu ljubavnicu i da će imati i jednu vrelu scenu! Redovno sam odlazila na snimanje 'Mitova', ali tog dana kada se snimala scena žestokog se*sa između mog momka i moje majke nisam smela da se pojavim. Ostala sam kod kuće, sedela, gledala u jednu tačku i razmišljala: 'Bože, šta ti je život..."

Ksenijina i Miloševa ljubavna scena odigrava se u pozorištu i to usred predstave. U trenutku dok Bikovićev junak sedi u loži, Aglajina majka stiže kod njega, odmah počinje da se skida i njih dvoje vode ljubav.

Biković nije mnogo želeo da govori o toj temi, ali je potvrdio da je majku svoje bivše devojke upoznao na krajnje nesvakidašnji način.

"Tačno je da smo bili ljubavnici u filmu 'Mitovi", bil oje sve što je tada rekao on.

