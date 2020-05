JEDNA RADILA KAO KELNERICA, DRUGA POSTALA MOĆNA ŽENA! Glumice koje su BLESNULE na filmu, a onda nestale sa scene!

Mnoge glumica koje su ostavile odličan utisak u serijama i filmovima, jednostavno su nestale sa javne scene.

Radmila Teodorović

U svojoj filmskoj karijeri ostvarila je samo jednu značajniju ulogu. U legendarnoj TV seriji „Otpisani” još 1974. godine bila je Lili. Ova svestrana umetnica zapravo nikad nije ni bila glumica, već balerina, a u pomenutoj seriji prihvatila je ponudu režisera Aleksandra Đorđevića i nastupila kao naturščik, zabilježio je portal „Nostalgično”.

Rođena je u Beogradu gde je završila Baletsku akademiju u klasi Nine Kirsanove, ruske primabalerine i koreografkinje. Kao solista nacionalnog baleta igrala je širom svijeta, u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Rusiji, Japanu. Baletsku karijeru završila je 1979. i preselila se u Italiju gdje je radila kao profesorka baleta i koreografkinja. Iz Italije se dvadesetak godina kasnije seli u Ameriku, tačnije u Fort Vejn. U tom gradu i danas živi. Trenutno predaje balet na tamošnjoj akademiji, a bila je i njen direktor u dva navrata. Udata je i pored svog prezimena dodala i Novosel.

Željka Cvjetan

Ako se sećate ljubavne priče između Savke i Matića (Dubravko Jovanović) u kultnoj seriji „Sivi dom”, Savku je igrala Željka Cvjetan kojoj je to bila i najznačajnija uloga u karijeri. Onda je 3. jula 1991. otišla “samo” na odmor u Ameriku. Danas živi u Los Anđelesu. Zaposlena je u „Univerzal studiju” u Holivudu na postprodukciji filmova. U Americi je krenula od početka, radila je kao kelnerica, ali je kasnije nastavila školovanje i magistrirala na Univerzitetu za pozorište. Radila je na Američkoj glumačkoj akademiji, bila je asistentkinja, prevodilac, profesorka srpskog jezika. Već 23 godine udata je za Borisa Gotinskog i ima ćerku Ninu i sina Marka. Igrala je u filmovima “Igmanski marš”, “Oktobarfest”, “Kolubarska bitka”, “Prokleta je Amerika”, a u Americi u seriji “Juding Emy” i filmovima “War of the Angels”, “Robbery Homicile Division”.

Rođena je 5. juna 1963. u Beogradu. FDU završila je u klasi profesora Arsenija Jovanovića zajedno sa Dubravkom Jovanovićem, Vladanom Savićem, Majom Lalević, Borom Kandićem.

Dragana Mrkić

Scena u filmu “Oficir s ružom” kada se Ljiljana kupa u kadi sa Matildom Ivančić (Ksenija Pajić) koja joj kasnije otima dečka Petra (Žarka Lauševića) izazvala je mnogo polemika među filmskim kritičarima, ali i među gledaocima u tadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji. Ljiljanu je igrala Dragana Mrkić. Rođena je 23. januara 1966. u Beogradu. Na FDU je diplomirala 1987. u klasi profesora Predraga Bajčetića. Značajne uloge imala je u filmovima “Iskušavanje đavola”, “Pogled s Ajfelovog tornja”, “Gledaj me”. U okviru rada sa decom režirala je do sada pet predstava. Ima status slobodnog dramskog umetnika, živi u Beogradu, nije udata i nema dece.

Ana Simić

U filmu “Nije lako s muškarcima” igrala je malu plavu Anu, ćerku Gordane Dilkić, odnosno Milene Dravić. Nakon toga nastupala je u jednoj epizodi “Boljeg života” i koju godinu kasnije u TV seriji “Britanski gambit”. A onda je nestala sa TV ekrana.

Ana Simić rođena je u Beogradu 9. avgusta 1965. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i dva razreda gimnazije i bila član Omladinskog dramskog studija RTB. Kao najmlađi student upisala je i diplomirala na FDU u klasi profesora Minje Dedića. Svoj prvi stalni angažman dobila je u Narodnom pozorištu u Užicu. Od 1997. stalni je član Pozorišta na Terazijama. Udata je za glumca Gorana Smakića, člana Užičkog narodnog pozorišta, imaju sina Davida.

Prizrenka Petković

Glumila je Radmilu u seriji “Ljubav na seoski način”. Rođena je 23. juna 1952. u Prizrenu (otud i njeno ime). Njeni su inače iz Beograda, a u trenutku njenog rođenja bili su na turneji u tom gradu. Posle serije “Ljubav na seoski način” diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Rumuniji. Kao profesorka pevanja i šefica odseka na Muzičkoj školi u Novom Sadu radila je više od 20 godina. U Holandiju, tačnije u Hag se odselila pre više od 10 godina gde u svojoj muzičkoj školi predaje solo pevanje. Udata je za Džejmsa Makreja. Iz prvog braka ima ćerku Violetu Lazin.

Ljiljana Sedlar

Glumila je Dudu Pavlović koja zagorčava život svom zetu Saši Popadiću u seriji “Bolji život” ali je poznata i po ulogama u filmovima “Špijun na štiklama” i “Kaži zašto me ostavi”. Danas je u penziji, a slobodno vreme provodi sa unukom Davidom Sedlarom Stivensom.

Rođena je 1. novembra 1943. u Beogradu, na Vračaru. Nakon završene 11. beogradske gimnazije upisala je medicinski fakultet ali se poslije dve godine prebacila na FDU. U međuvremenu upoznala je dr Milana Sedlara za koga se 1968. udala te s njim otputovala u Ameriku zbog njegove specijalizacije. Po povratku u tadašnju SFRJ vratila se studijama glume u klasi Minje Dedić gde je studirala sa Svetlanom Bojković i Petrom Bozović. Glumila je i u filmovima “Povratak otpisanih”, “Buđenje proljeća”, “Razvod na određeno vreme”.

Vlasta Knezović

Rođena je 28. februara 1948. u Varaždinu. Poslije raspada SFRJ nastavlja da glumi u Hrvatskoj. Osim glume bavi se i slikarstvom. Imala je više izložbi širom Hrvatske. Kao dijete vojnog lica, u Beogradu je završila školu od prvog do četvrtog razreda, živjela je u Balkanskoj ulici. Do 1984. bila je udata za zagrebačkog glumca Predraga Petrovića. Iz tog braka ima kćerku Bojanu, takođe poznatu zagrebačku glumicu. Igrala je u serijalu “Rad na određeno vrijeme” po kojem je i najviše pamte, kao i “Prosjaci i sinovi”, “Velo misto”, “Tale”, a danas se može vidjeti u TV seriji “Bitange i princeze”.

