UŽASNO JE ZAHTEVAN I NE DAJE DOBRE NAPOJNICE: Kanje Vest se ovako OPHODIO prema TELOHRANITELJU! ŠOK

Bivši telohranitelj repera Kanjea Vesta, Stiv Stanulis, otkrio je sve detalje iz života pevača i njegove supruge Kim Kardašijan. On je otkrio kako je Kanje jedna od najomraženijih osoba sa kojom je radio kao i to da je pevač bio besan jer Stiv prvog dana nije znao da pritisne tipku na liftu prema studiju u kom je on radio svoju modnu liniju.

"Rekao sam mu da ovo možemo izvesti na tri načina. Prvi je da mi kaže koja je tipka, pa da ubuduće znam. Drugi je da on pritisne tipku i pokaže mi pa da znam ubuduće. A treći je da stojimo onde celi dan i da mi on objašnjava koliko je važno njegovo vreme" rekao je Stanulis, te istakao kako su takve situacije bile dosta česte.

Kanje je od njega zahtevao da uvek hoda sedam metara iza njega, što je dodatno otežavalo posao jer je bio predaleko i ne bi mogao da mu pomogne ako se nešto dogodi. Telohranitelj je naglasio da je njegov klijent užasno zahtev i da ne daje dobre napojnice.

