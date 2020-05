PAR CIPELA POKOJNE EJMI VAJNHAUS NA AUKCIJI! A sav prihod ide za borbu protiv KOVIDA!

Jedan par cipela koji je pripadao pevačici Ejmi Vajnhaus, kao i rukom ispisani tekstovi pesama Bona Voksa naći će se na aukciji izdavačke kuće "Ajland rekords", a sav prihod ide humanitarnim organizacijama u Velikoj Britaniji i Americi za borbu protiv korone. Aukcija pod nazivom "One love Covid-19 relief", nazvana po hitu Boba Marlija, biće održana onlajn 21. maja, a domaćin je Bili Porter.

Frontmen grupe U2 ispisaće stihove pesme "Where the streets have no name" onome ko kupi potpisani "boks set" albuma "Joshua tree", dok jeEni Lenoks ponudila rukom ispisan i uramljen tekst pesme "Sweet dreams" njene nekadašnje grupe "Juritmiks", prenose strani mediji.

Pevačica Bet Gibons će, sa druge strane, svojeručno ispisati tekst pesme po izboru dobitnika, odnosno onog ko najviše ponudi, a roker Džon Bon Džovi daće rukom ispisane hitove svoje grupe "Livin' on a prayer", "Wanted dead or alive". Pod čekićem će se naći i instrumenti, onlajn časovi gitare i sintisajzera, zlatni diskovi, privatni obilazak "Ebi Roud studija", ali i boravak u hotelu sa pet zvezdica "Stroberi hil" na Jamajki.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

