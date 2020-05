SVETOZAR CVETKOVIĆ O KORONI: Stručnjaci su sprečili da broj žrtava bude visok, a ljudi su skloni da zaborave neke stvari

Već je sve drugačije. Kad izadete napolje, gledate da li neko kašlje, da li je mene nešto zagolicalo u grlu. Koliko puta smo dnevno u danima najveće epidemije merili sebi tempera- turu. Sve se na neki način promenilo. Ljudi su vrlo skloni da zaborave neke stvari. Tek kad je ovo krenulo, setili su se španske groznice i koliko je tu bilo žrtava. Pričali smo o Prvom i Drugom svetskom ratu, a ne znamo koliko žrtava je odnela španska groznica. I ovo je bila jedna opasnost takve vrste, o kojoj i dalje ništa ne znamo- kaže za Danas glumac Svetozar Cvetković, govoreći o postkovid svetu koji nas čeka.

On ističe da su ljudi u periodu izolacije, mogli da sede kod kuće i da ih nigde ne dotiče, šta se dešava oko njih.

„Ali kad neke od vaših prijatelja to zakači, pa onda kad u mom nekom okruženju, dvojica mojih prijatelja i poznanika, izgubi život od toga. Onda kažete sebi, pa čekaj to je tu. A to je još tu. Bar u našoj svesti“, objašnjava Cvetković za Danas i dodaje da su se svakojake teorije vrtele oko toga ko je i kako napravio korona virus.

„Koještarije. Gluposti. Ovo vreme je kod nas proizvelo masu dobrih stvari, ali i masu gluposti. Ne samo kod nas. Šta je sve američki predsednik izgovorio na svojim konferencijama za štampu. Nijedno ozbiljno lice u srednjoj školi ne bi moglo da prođe bez posledica a da lupa takve gluposti“, ističe glumac.

On je dodao da „strašna ta situacija u Italiji gde je sve trajalo tako dugo, jer je taj broj žrtava jako veliki".

"Medicinski i biološki nisam mogao da shvatim kako ta Italija, koja je blizu i Hrvatskoj i Sloveniji, do te mere ima takvu zaraženost, a u ovim zemljama je minimalno, i više od dva puta je manje nego što je kod nas. Mislim da ljudi nepravedno to tretiraju kao loš sistem kod nas, a bolji kod njih. Ne slažem se s tim. Ta dva siste ma se jesu razlikovala, ali i ovde postoje stručni ljudi koji su mislili najbolje i na neki način sigurno su sprečili da ti brojevi idu vratolomno gore kao što su išli u nekim evropskim državama, pogotovo na Zapadu. To se ne da porediti sa ovim što je kod nas", zaključuje Cvetković.

