SINIŠA PAVIĆ ISKRENO O GLUMCIM I HONORARU Kad je radio Srećne ljude dočekan je na nož, a ovaj GLUMAC je najbolji od svih

Scenarista Siniša Pavić je u svojoj ispovesti ispričao na kakve je sve situacije nailazio sa glumcima.

Nigde kao na televiziji rezultat ne vredi ništa. Ja sam posle "Boljeg života" radio srećne ljude i dočekan sam bolje da ti ne pričam. A danas se ta serija prikazuje više od Boljeg života. Posle Srećnih ljudi snimao sam Porodično blago i imao sam veliku tremu", bio je iskren Pavić.

"Na televiziji si uvek na početku. Zašto? Prođe 10 godina, dođu nove generacije. Mi smo počeli da pišemo kada je televizija bila jedan eksperimentalni program, a onda dolaze generacije koje su rođene sa televizijom, koje su gledale serije, postaje proborljiv, ima dosta stranih serija, ne možeš da se oslanjaš samo na popust što je to domaća serija, tako da sam uvek bio na početku sa svakom serijom", rekao je Pavić, pa otkrio s kojim glumcem je voleo najviše da radi, ali i zbog kojih se nervirao.

"Ima glumaca zbog kojih sam se nervirao, to je bila ogramna šteta za posao, za kolege, ali ti glumci su odlazili zbog banalnih razloga i zbog neke banalne koristi. Nažalost među njima je bilo velikih glumaca, ali nažalost čovek je promenjiva kategorija. U istom čovku ima jedno i drugo. A one koje ja pamtim kao sjajne ljude, nažalost nisu među živima, a to je pre svega Milenko Zablaćanski, naprosto je štrči među glumcima koliko je bio plemenit i karakteran čovek. Tu su i Rada Savićević, Danilo Lazović, Đuza Stojiljković, Žika Milenković, Miđa Janketić, to su sve gospoda bila koji su bili i sjajni ljudi"; rekao je Siniša, koji je priznao i da njegova supruga bira glumce jer ima istančan ukus.

"Ovo doba traži ljude malog formata, ljude malog znanja, tanke kične i sumnjivog karaktera. To je postala globalna boljka. Danas oduzimaju Hankeu Nobelove nagradu jer im se ne sviđa kako on misli", objasnio je Pavić.

