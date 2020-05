SLAVNOJ PEVAČICI SE SVE OCRTAVALO: Džej Lo mokra na KIŠI! (FOTO)

Dženifer Lopez (50) i nakon korone uživa s verenikom Aleksom Rodrigezom i decom u svojoj vili na Floridi. Iako se vraća poslovnim obavezama, pevačica i dalje ne može tako lako da prione na posao jer su joj se sloboda i druženje s najbližima dopali.

foto: Profimedia

Zbog toga je Džej Lo odlučila da svoje pratioce obraduje još jednim vrelim snimkom. Doduše, obradovao ih je Aleks, koji je snimao pevačicu i glumicu na kiši, mokru do kože toliko da joj se majica zalepila, pa su joj se ocrtale grudi, ali i donji deo, zategnuta zadnjica. Uz snimak je išla i čuvena pesma "Time of my Life" iz filma "Prljavi ples".

foto: Instagram

Džej Lo je bosonoga trčala po travi dok je kisnula, a potom se zaletela ka bazenu i skočila u njega.

foto: Instagram

- Život nije čekanje da prođe oluja. Život je učenje kako se pleše na kiši (ili skače u bazen) - napisao je Aleks ispod snimka i dodao: - Možda ćete videti ovakav ples večeras u "World of Dance".

foto: Instagram

Očekivano, snimak latino dive pobrao je ogroman broj lajkova i komentara fanova, koji su oduševljeni njenim izgledom i energijom.

Kurir.rs/ J. S./ Foto: Profimedia

Kurir