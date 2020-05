RADA JE OVO DOBILA NA POKLON OD ČUVENE NJUJORČANKE! Decenijama je ćutala, pa sad otkrila VELIKU TAJNU!

Glumica Rada Đuričin progovorila je o veoma autentičnom komadu nakita - lornjonu koji veoma često nosi, a na poklon ga je dobila od čuvene Rut Nelson Kromvel.

"Lornjon je neka vrsta mojih naočara, a istovremeno i nakit. Često ga koristim kad na brzinu treba nešto da pročitam, pa ne moram da vadim naočare iz torbe. Kad ga nekad slučajno ne stavim oko vrata, uvek mi se desi da tražim i gledam, kao da mira nemam. Poslednjih godina, na neki način, postala sam ovisna o ovu lupu", priča Rada.

Ona objašnjava da je lornjon jako važan i drag poklon od čuvene američke glumice.

"Bila je čudesna glumica, jedno posebno biće, i veoma dugo je radila, nije se dala, isto kao i ja. Upoznala sam je u njenim poznim godinama. Imala je tako taman glas, a bila krhke građe, veoma inteligentna i draga osoba. Sticajem okolnosti došla je u Srbiju i vodila sam je po gradu, a ona je htela na Titov grob. Bio je težak dan, pretoplo, pa se Rut malo zamutilo u glavi, te su je čuvari u Kući cveća smestili u kućicu. Čovek koji joj je u tom trenutku pomogao, upitao je da li je ona moja majka, a ja sam obasnila da je Rut Njujorčanka. On je uzvratio: 'Naš drug Tito je voleo i kapitaliste!' Zatečena Rut je raširila oči pošto je pomislila da je čuvar za nju kazao da je kapitalista. To naravno nije imalo nikakve veze sa Rut koja po svom uverenju i nekoj orijentaciji bila američka levičarka, pa je sve to ispalo komično. Odmah sam joj prevela i dugo smo se smejale", kroz smeh se prisetila Rada.

"Ovaj lornjon me uvek podseti na to lepo prijateljstvo", zaključila je ona.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Zorana Jevtić

