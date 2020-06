CELU VEZU SAM IMALA STRAH: Harijeva bivša devojka prvi put iznela detalje VEZE, nije joj bilo LAKO!

Princ Hari bio je u vezi sa manekenkom i glumicom Kresidom Bonas, a raskinuli su pre 6 godina.

Kresida se nije previše oglašavala u medijima, a sada je otkrila detalje veze i kako je bila u strahu.

foto: Profimedia

"Strah od toga da ću pogrešiti, da će me odbiti, da nešto neću dobro napraviti, da neću biti savršena... Mislim da me je sve to sputavalo u određenim delovima života", iskreno je rekla Kresida, a onda dodala kako ju je cela situacija ojačala.

"Mislim da sam nakon svega ojačala kao osoba i sama sebi posložila stvari u glavi o tome šta želim u životu. Takođe, ta veza me je podstakla i da još više radim na sebi i ostvarenju svojih ciljeva, kao i to da pomeram vlastite granice jer nikako nisam želela biti sputavana na bilo koji način."

Kurir.rs/K.Đ/The Daily Telegraph, Foto: Profimedia

Kurir