KAD OBRIJANA GLAVA IZGLEDA VRHUNSKI: Ove holivudske dame su se OŠIŠALE na ĆELAVO i ostale BOMBE! (FOTO)

Mada se neretko glumice na ovaj drastičan korak odlučuju radi uloge u filmu, ispostavilo se da su mnoge od njih izvukle najbolje od takvog imidža i pokazale da tek tada izgledaju apsolutno fantastično.

Pogledajte koje su to hrabrice ošišale svoju kosu na nulu:

Kejt Hadson

Velika holivudska glumica poznata je kako po ogromnom talentu, tako i po lepoti kojom pleni.

Njena ženstvenost nešto je po čemu je prepoznatljiva, pa su baš zato svi ostali u šoku kada su je videli ošišanu do glave na ulicama Njujorka. Ipak, ona je samo veliki profesionalac i svoje duge kose odrekla se zarad uloge u filmu "Sister".

Šinejd O'Konor

Ova pevačica irskog porekla ne samo da je plenila anđeoskim glasom tokom devedesetih godina prošlog veka već je veliku pažnju javnosti privukla i njena lepota. Pravilne crte lica i krupne oči došle su do izražaja posebno kada se ošišala do glave dokazavši da i takva frizura može da bude veoma ženstvena.

Šarliz Teron

Južnoafrička lepotica iznenada je šokirala javnost kada je donela odluku da se ošiša na ćelavo.

- Samo mi je odjednom palo na pamet da se ošišam. U filmu "Pobesneli Maks" nisam imala ideju šta bih uostalom radila s dužom kosom, znala sam da ću biti u pustinji i morala sam da obrijem glavu. Sledeći dan sam to i uradila. Sada ne mogu ni zamisliti da je moglo da bude drugačije - rekla je posle šišanja Šarliz.

Natali Portman

Prošlo je tačno 15 godina otkako je glumica obrijala glavu za ulogu u filmu "V for Vendetta".

Natali je poznata po tome što nije često bila sklona eksperimentima, pa je retko mogla da se vidi s drugačijom frizurom osim dugom talasastom kosom, stoga jedino možemo zaključiti da joj frizure poput nularice ili kratkog boba sa šiškama iz uloge Matilde iz filma "Profesionalac" za promenu fantastično stoje.

Kejt Blančet

Jedna od glumica koje vrlo profesionalno pristupaju svojim ulogama jeste upravo Kejt. Zahtevi reditelja ponekad podrazumevaju kompletnu promenu imidža, što je dočekalo i nju, i to za rolu u filmu "Heaven" davne 2002.

Demi Mur

Kada je glumica obrijala glavu 1997. godine za ulogu u filmu "GI Jane", odjednom su svi hteli da joj dotaknu glavu.

Demi je ostala poznata po toj ulozi, ali i kao uzor mnogim ženama koje su nakon tog filma odlučile da se oslobode duge kose i očeliče svoj duh.

Grejs Džons

Ikona stila i legenda pevanja sedamdesetih godina prošlog veka bila je jedna od prvih koje su obrijanu glavu učinile ženstvenom opcijom za nežniji pol.

Grejs je postala poznata po tome da nosi milimetarsku frizuru, zadržavši veoma dugo ovakav originalni izgled.

Kristen Stjuart

Očigledno je koliko ova glumica voli da koketira s plavom bojom, a za ulogu u film "Underwater" svoju kosu je svela na svega nekoliko milimetara i ofarbala je u platinastoplavu nijansu.

Retkima je promaklo da primete koliko su njene zelene mačkaste oči i visoke jagodice došle do izražaja s takvom frizurom.

Amber Rouz

Model i glumica svojevremeno je izjavila da je odluku o šišanju duge kose donela nakon što je videla pevačicu Šinejd O'Konor u spotu "Nothing Compares to You".

Potom su je prijatelji uveravali da će izgledati potpuno ludo i to je učvrstilo njenu odluku da obrije glavu i nosi frizuru po kojoj se dan-danas izdvaja iz mase.

Amandla Stenberg

Glumica je pre nekoliko godina za potrebe snimanja filma "Where Hands Touch", a čija je radnja smeštena u nacističkoj Nemačkoj, morala da ošiša svoju afrofrizuru na nulu i nije zažalila. - Osećaj je fantastičan, osećam se slobodno, poletno i prekrasno - izjavila je Amandla.

Džesi Džej

Talentovana pevačica mekog srca svoju kosu skratila je na svega nekoliko milimetara učestvujući u humanitarnoj akciji organizacije iz Londona Komik rilif, koja se bori protiv siromaštva.

Pevačici, koja vrlo često odlazi u raznobojne izlete s kosom, fantastično stoji platinastoplava nijansa i kratka kosa, koja ističe njenu lepu strukturu kostiju lica.

Lupita Niongo

Ova meksičko-kenijska glumica prvi put je obrijala glavu s 19 godina. - Na prvu loptu mi nije izgledalo lepo, provela sam dane razmišljajući o svom potezu, ali bilo je nešto oslobađajuće u mom izgledu, osećala sam se golo. Čudno je osetiti vetar, kad nema šta da vam zamrsi. Od tada nosim kratku kosu - rekla je glumica koju je proslavila uloga u ostvarenju "Dvanaest godina ropstva".

