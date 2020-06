NEMA LEPŠE SLIKE OD KOSOVKE DEVOJKE: Čuveno delo Uroša Predića ponovo pred publikom! Evo kada možete da je vidite

U Skupštini grada Beograda od danas je izložena slika "Kosovka Devojka", a publika će moći da je pogleda od naredne nedelje do 29. juna, svakog radnog dana od 17 do 19 časova, kao i vikendom od 10 do 16 časova.

foto: Kurir

Nakon apela našeg lista da se izlože dela koja se nalaze u ustanovama kulture, Predićev rad posle gotovo 15 godina napustiće depo Muzeja grada Beograda.

Vrednost slike procenjuje se na pola miliona evra i biće posebno osigurana. "Kosovka Devojka" nastala je 1919. godine, po narudžbini Kola srpskih sestara i prikazuje bojište neposredno posle Kosovske bitke 1389.

foto: Tamara Trajković

"Kosovka Devojka" izlagana je u Beogradu samo pre dve godine u Galeriji SANU, a prvi put je došao da je pogleda i novinar Žika Nikolić. - Slike se samo sećam iz knjiga, a prvi put gledam original. Došao sam već drugi put da joj se divim. Izvanredna je. Kad je gledam kao da tog trenutka ona oživi i istorija navire - smatra Nikolić.

foto: Tamara Trajković

Izložbu u Starom dvoru pratiće i bogat program, a najmlađi će na poklon dobiti bojanku kako bi naslikali svoju Kosovsku Devojku.

Kurir.rs/ Foto: Tamara Tajković

Kurir