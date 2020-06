U emisiji "Slagalica" u igri "Skočko", gde se pogađa dobitna kombinacija od četiri znaka, takmičar na plavoj poziciji, Dejan je iz prvog pokušaja pogodio sva četiri.

foto: Printscreen

Voditeljka je ostala zatečena, smejala se, a on je dobio aplauz. Ona je dodala da ne zna koliko poena treba da dobije, jer se to još uvek nije desilo do sada.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

