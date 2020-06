DA LI STE VI ONAJ AROGANTNI GLUMAC? Piale priznao kako ga je nepoznata gospođa ZATEKLA NA ULICI, a posle usledilo OVO!

Stevan Piale često dobija uloge gde ima vrlo prisne scene sa različitim glumicama.

Kako Piale otkriva, njegova supruga nije nimalo ljubomorna, već naprotiv.

"Ne znam kakve su supruge drugih glumaca, ali Una je sa te strane prilično tolerantna. Ja koji se bavim ovim poslom ne znam kako bih se nosio sa tim. Pri tom, ona sa mnom sprema sve te scene. Recimo, sutra idem da se ljubim sa drugom, ona to sve prođe sa mnom i taj tekst i sve ostalo. Smešno je, ali nema problem sa tim. Više me zeza, i u fazonu mi dobacuje: "Aha, ideš da se ljubiš sa svojom devojkom na setu". Jednom smo gledali neku prisnu scenu i rekla mi je: "Ti se ne ljubiš ovako". Ona mi je najveći sudija i stvarno joj verujem. Nije okrutna, ali kaže šta misli. Meni je to jako bitno i cenim to, jer nije mnogo takvih ljudi koji kažu šta misle. Često se vodim po njenim instrukcijama i pomaže mi", rekao je on.

Piale u popularnoj seriji zamalo da nije glumio:

"Zvali su me iz produkcije dan pred moju svadbu i rekli mi da kreće snimanje i da maltene neću imati vremena za druge stvari jer se mnogo snima. Ja sam rekao dobro snaći ću se, jer sam u to vreme igrao u pozorištu. Međutim, onda se ispostavilo da se snima non-stop i skoro svaki dan, pa sam rešio da odbijem jer nisam želeo da ostavim na cedilu moje pozorište. Međutim Đole, direktor pozorišta, ubedio me je da to uradim. Ali presudila je i ta okolnost da već imam 32 godine i da nisam dobio pravu šansu pred kamerama i da je to dobra škola."

Piale objašnjava da mu je inboks pun poruka fanova i da mu stižu i pohvale i kritike na račun lika iz serije.

"Na ulici su svi prijatni uglavnom, vređaju me više preko interneta. Eto, prišla mi je neka žena pre neki dan i pitala: "Izvinite, je l’ ste vi onaj arogantni glumac?", ja rekoh: "Pa jesam". Onda me je pitala: "A je l’ ste inače ovako fini?”, ja sam odgovorio da ljudi kažu da jesam, a ona je zatim dodala: "E pa onda, drago mi je". Zatim smo se pozdravili i slikali. Tako da ima svakakvih situacija", šaljivo prepričava Piale.

