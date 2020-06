AGENT 007 POSTAJE OTAC: Danijel Krejg ulogu špijuna, zameniće najvažnijom životnom titulom!

Džejms Bonda, špijun-zavodnik koga u istoimenom filmu tumači Danijel Krejg, u nastavku ovog ostvarenja postaće otac. Glumac je novom ulogom sazanti da ima petogodišnju ćerku Matildu, koju je dobio sa Medlin Svon.

Kako Bond voli da se opusti često uz čašicu i vozi skupocene automobilu, u predstojećem nastavku "No Time To Die" on odlučuje da mu je ipak vreme da se skrasi. Tako će Krejg imati osim dosadašnje titule kao velikog šmekera i novu titulu - oca.

- Da, istina je. Bond je otac. To je jedina stvar koju obožavatelji franšize nikada ne bi očekivali - rekao je izvor za strane medije i dodao da sada otvara svoju novu stranu. - Bond je uvek svojim šarmom uspevao da osvoji srca brojnih lepotica, naizgled bez posledica. To što Džejms postaje otac otvara novi svet drame i razvija novu priču. Kad Bond sazna da ima dete to je sastavni deo scenarija. Šokantno je i prepuno obrta - objašnjava insajder. Glumca je ovaj scenario oduševio.

Međutim, iako će biti reči o njegovom ljubavnom životu i ulozi oca, film će imati i druga iznenađenja propraćena upravo situacijom oko koronavirusa. Tako će se Džejms boriti protiv pandemije. - Nije baš Covid-19, ali je slično tome - kaže izvor.

