SVE ŽENE S KOJIMA JE BIO DŽONI DEP: Godinama zavodio, a 57. rođendan slavi sam!

Video koji će vas nasmejati do suza

Vic dana

Oti­šao Mu­jo kod do­k­to­ra: - Bo­li me le­va no­ga. - To vam je od sta­ros­ti. - Ali do­k­to­re, de­sna je isto go­di­šte, pa me ne bo­li.