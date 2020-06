BILA BIH POZNATIJA DA SAM PRIHVATALA NEPRISTOJNE PONUDE: Maja Mandžuka iskreno o KARIJERI, pomenula i Vajnistina!

Maja Mandžuka se, poput brojnih koleginica, tokom dugogodišnje karijere u više navrata susrela sa različitim neprijatnostima.

Sastavni deo istih bile su nepristojne ponude koje je dobijala kako u Srbiji, tako i Americi, gde je radila punih dvanaest godina.

"U filmskoj industriji, kao i u drugim oblastima, postoje i divni ljudi, vrhunski profesionalci, ali i oni drugi koji žele da iskoriste svoju moć na grozan i perfidan način. Kad se nađete u takvoj situaciji, ni sami niste sigurni kako treba da se postavite. Ja znam kako sam reagovala, a da sam pristala na sve što su mi predlagali, verovatno bih imala daleko bogatiju karijeru i bila mnogo poznatija. Kućno vaspitanje, sistem vrednosti koji su mi usadili roditelji i način odrastanja doprineli su da sve nepristojne ponude odbijem. Bilo mi je najvažnije da posle svojih odluka mogu mirno da spavam, svesna toga da nisam izneverila sebe", ispričala je Maja, koja se potom osvrnula i na slučaj ozloglašenog holivudskog producenta Harvija Vajnstina, koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog napada na glumice.

"Pričalo se da mnoge slavne glumice ne bi danas blle tu gde jesu da nije bilo Vajnstina. Umeo je da prepozna talenat, scenario, glumu. Ne mogu da ulazim u to šta je radio s glumicama, ali za sve je potrebno dvoje. Ubeđena sam da u tim situacijama mnogo toga zavisi od žene i kakav stav ona zauzme. Niko te neće maltretirati i zlostavljati ako sam ne pristaneš na to. Kad smo već kod Vajnstina, on nije jedini, i kod nas ima takvih primera, iako žene ćute o tome", navela je glumica.

