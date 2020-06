MILOŠ BIKOVIĆ PONUDIO NOVAKU ULOGU NIKOLE TESLE! Đoković oduševljen idejom o filmu, a evo da li će igrati SRPSKOG GENIJA

Miloš Biković ponudio je Novaku Đokoviću ulogu Nikole Tesle!

"On je s oduševljenjem prihvatio informaciju da je u planu snimanje filma o Nikoli Tesli i voljan je da podrži projekat, u svakom smislu", rekao je izvor.

"To je tačno, ali kako za sada stoje stvari Novak vrlo teško može da postigne da se posveti takvom projektu!, kaže naš izvor.

foto: Profimedia

"On je s oduševljenjem prihvatio informaciju da je u planu snimanje filma o Nikoli Tesli i voljan je da podrži projekat, u svakom smislu. To je od velikog značaja za nas i Novak je vrlo pozitivno reagovao na Milošev poziv da igra Teslu. Pored ogromnom odjeka koji bi to napravilo, zanimljivo je i to koliko Nole liči na Teslu", kaže izvor.

foto: ATA Image

kurir.rs/telegraf

